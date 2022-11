ZTE registra un aumento del fatturato e dell'utile netto

ZTE Corporation ha pubblicato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2022. Secondo i dati, nei nove mesi conclusi il 30 settembre 2022, ZTE ha raggiunto un fatturato operativo di 92,56 miliardi di RMB, con un aumento del 10,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Durante questo periodo, l'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata in borsa ha raggiunto i 6,82 miliardi di RMB, con un aumento del 16,5%, e l'utile netto dopo le voci straordinarie attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società quotata in borsa è stato di 5,55 miliardi di RMB, con un aumento del 55,3% rispetto all'anno precedente. L'utile base per azione è stato di 1,44 RMB.

Nei primi tre trimestri ZTE, nonostante le sfide poste dal complesso ambiente esterno, ha cercato di compiere progressi costanti collaborando con i suoi partner industriali e mettendo in pratica il proprio ruolo di "motore dell'economia digitale". Per tutto il 2022, l'azienda ha rafforzato la sua tecnologia chiave e la competitività dei prodotti, con una spesa per la ricerca e lo sviluppo che ha raggiunto i 16,11 miliardi di RMB, pari al 17,4% dei ricavi operativi dei nove mesi. Questi risultati dimostrano come ZTE stia consolidando la propria posizione attraverso soluzioni innovative, costruendo una serie completa di prodotti DICT in tre dimensioni, in particolare un'infrastruttura digitale efficiente di "connessione e potenza di calcolo", capacità digitali flessibili e agili e innovazione applicativa dei servizi APP.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita