Bitdefender: protezione delle chat delle app di messaggistica su dispositivi mobili

Bitdefender ha annunciato le prime funzionalità di protezione delle chat in tempo reale per le applicazioni di messaggistica istantanea basate su dispositivi mobili. Bitdefender Chat Protection avvisa immediatamente gli utenti se vengono ricevuti o inviati link pericolosi per la sicurezza dei dispositivi durante le sessioni live sulle applicazioni di chat più diffuse al mondo, tra cui WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram e Discord. Questa novità rappresenta una vera e propria innovazione nel settore: le nuove funzionalità aiutano a proteggere gli utenti dalle attività dei criminali informatici che prendono sempre più di mira i dispositivi mobili.

La funzione Chat Protection è inclusa in Bitdefender Mobile Security per Android attraverso la tecnologia Bitdefender Scam Alert, utilizzata dai consumatori di tutto il mondo per monitorare, rilevare e bloccare gli attacchi basati su link inviati tramite applicazioni di messaggistica, notifiche e messaggi di testo SMS. Chat Protection monitora continuamente le sessioni di chat avvisando gli utenti nel caso di link sospetti che potrebbero tentare di rubare dati finanziari, credenziali e altre informazioni sensibili.

Quando vengono rilevati link pericolosi durante le sessioni di chat, l'utente riceve un avviso con informazioni sui rischi associati e delle line guida con le azioni suggerite. Se gli avvisi vengono ignorati, le tecnologie di protezione Web integrate impediscono all'utente di navigare verso la pagina Web dannosa.

"Le minacce relative ai dispositivi mobile continuano ad aumentare e i criminali informatici si sono evoluti al di là degli attacchi di phishing basati sulle email e utilizzano messaggi SMS (SMiShing) e le applicazioni di messaggistica istantanea più diffuse" spiega Ciprian Istrate, senior vice president of operations, Consumer Solutions Group in Bitdefender, che prosegue: “Con le nuove funzionalità di Bitdefender Mobile Security per Android, gli utenti possono utilizzare tranquillamente i lori dispositivi e chattare in tutta sicurezza sapendo di essere protetti in modo efficace e in tempo reale contro malware, link dannosi e truffe sui loro dispositivi Android".

