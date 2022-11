WindTre ‘Borghi Connessi’ e HQVillage insieme per la valorizzazione dei piccoli Comuni italiani

Il progetto ‘Borghi Connessi’, iniziativa di sostenibilità di windTre per sviluppare maggiore cultura e consapevolezza digitale nei piccoli Comuni, si arricchisce grazie alla partnership con la startup HQVillage, che ha come finalità la promozione di piccoli Comuni e Borghi come destinazioni di vita e lavoro per nomadi digitali e remote workers.

La collaborazione tra queste due realtà scaturisce dalle nuove esigenze sorte durante la pandemia. La diffusione dello smart working, infatti, ha cambiato il modo di lavorare e ha offerto ai piccoli Comuni l’opportunità di ripopolarsi. In questo contesto, nasce la sinergia tra il progetto ‘Borghi Connessi’ di WindTre e la startup HQVillage, complementari per finalità, strumenti e servizi offerti ai territori.

L’azienda di tlc mette a disposizione il suo know how, con particolare attenzione alla crescita delle competenze digitali dei cittadini attraverso seminari e consulenze sui servizi broadband da parte di personale specializzato. HQVillage offre ai cosiddetti ‘nomadi digitali’ una piattaforma web, dove è possibile individuare con semplicità la destinazione preferita per lavorare in smart working lontano dal caos delle città. Il tool è uno strumento immediato ed accessibile che permette anche di prenotare l’alloggio, trasformando così il piccolo Borgo in una sede aziendale e lavorativa ‘alternativa’.

‘Borghi Connessi’ è uno dei 10 obiettivi del piano ESG (Environnement, Social, Governance) di WindTre: l’iniziativa, già avviata in più di 40 Borghi di 8 regioni italiane, intende accompagnare la crescita dei Borghi italiani grazie a connettività e tecnologie smart, promuovere una maggiore inclusione nell’accesso a Internet e contribuire a ridurre il digital divide territoriale, economico, culturale e anagrafico del Paese. Al tempo stesso ed in sinergia con ‘Borghi Connessi’, la startup HQVillage ha come obiettivo la valorizzazione dei piccoli Comuni, tutelare la loro autenticità, promuoverli come poli di condivisione, innovazione e tradizione, attraverso una rete di proprietari immobiliari privati e un’ampia offerta di servizi.

