Apple Music rinnova la funzionlità Replay e svela le classifiche 2022

A partire da oggi, chi ha un abbonamento a Apple Music può riscoprire i propri brani, artisti, album e generi più ascoltati in un’esperienza Replay ridisegnata.

La novità del 2022 è un riepilogo di fine anno con informazioni più approfondite sulle abitudini d’ascolto e nuove funzioni, tra cui un video di highlight completamente personalizzato. L’utente può vedere quali sono stati i brani, gli album, gli artisti e i generi che ha ascoltato di più, e può perfino scoprire se rientra fra i primi 100 ascoltatori per il suo artista o genere preferito.

Ogni utente di Apple Music può controllare Replay fino al 31 dicembre per vedere se i propri schemi di ascolto si evolvono prima dell’inizio del 2023; con il nuovo anno, continuando ad ascoltare brani su Apple Music potrà esplorare e condividere ogni settimana nuove informazioni sul 2023.

Tutte le informazioni su Replay sono ottimizzate per essere condivise con familiari e amici, sui canali social o su qualsiasi piattaforma di messaggistica.

Apple Music ha anche svelato le classifiche di fine anno con i brani Top 2022, Top Shazam e Top Fitness, oltre ai testi più letti. Scorrendo le classifiche, si nota la crescente presenza di canzoni in lingue diverse dall’inglese, l’ascesa di generi prima considerati di nicchia e una serie di interessanti artisti e artiste emergenti che fanno la loro prima comparsa sotto i riflettori.

The Kid LAROI e Justin Bieber hanno chiuso l’anno al primo posto della classifica dei brani più ascoltati nel 2022 con la loro collaborazione “STAY”. Pubblicato nell’estate 2021, “STAY” è rimasto per ben 51 giorni in testa alla classifica giornaliera Top 100: Globale e ha mantenuto ottime posizioni anche nel 2022. Dalla sua pubblicazione, il brano non è mai uscito dalla Top 100: Globale ed è stato al primo posto della Top 100 del giorno in 69 Paesi e territori.

L’Hip-Hop ha continuato a dominare le classifiche, con 32 brani fra i Top 100 dell’anno. A seguire il Pop, con 23 brani in classifica, e l’R&B/Soul con 11. Al quarto e al quinto posto troviamo la musica latina, con otto canzoni, e il J-Pop con sei.

Le cose cambiano decisamente con la classifica dei testi più letti, guidata da “We Don’t Talk About Bruno”, brano tratto dalla colonna sonora del film Disney Encanto. Quella dei testi è una delle classifiche più globali: 29 delle sue 100 canzoni sono in una lingua diversa dall’inglese.

Il pezzo del DJ britannico Joel Corry “Head & Heart (feat. MNEK)” guida la classifica Fitness, che riunisce i brani più ascoltati su Apple Fitness+ e nelle classifiche fitness di Apple Music. “Head & Heart” è entrato nella Top 100 giornaliera in 53 Paesi e territori, in 12 dei quali è salito nelle prime 20 posizioni.

Al primo posto della classifica Shazam troviamo “Cold Heart (PNAU Remix)” di Elton John e Dua Lipa, che ha segnato la prima volta di Elton John al top della classifica globale di Shazam. Il brano è stato N. 1 in 17 classifiche nazionali, un record per entrambe le star, che hanno raggiunto la vetta della classifica britannica per la prima volta. A completare la top 5 abbiamo “Heat Waves” dei Glass Animals, “As It Was” di Harry Styles, “Pepas” di Farruko e “Do It To It (feat. Cherish)” di Acraze.

Bad Bunny, Artista dell’anno 2022 di Apple Music, è diventato il primo musicista latino a firmare l’album più ascoltato dell’anno con Un Verano Sin Ti. Solo quattro mesi dopo un’uscita da record, Un Verano Sin Ti era già diventato l’album latino di maggior successo di sempre per numero di streaming.

Per tutti i dettagli, è disponibile l’elenco completo delle classifiche di fine anno di Apple Music.

