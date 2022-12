Campus Tecnologico di Aruba a Ponte San Pietro: inaugurati 2 nuovi Data Center

Global Cloud Data Center, il campus di data center più grande d’Italia, con una superficie complessiva di oltre 200.000 m², si espande: Aruba – il principale cloud provider italiano leader nei servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini – annuncia ufficialmente l’importante ampliamento del suo polo tecnologico di Ponte San Pietro (BG) tramite la realizzazione di altri due imponenti Data Center di ultima generazione e un grande spazio eventi ultra tecnologico, l’Auditorium Aruba.

Frutto di un investimento che ha raggiunto i 500 milioni di euro, questi nuovi Data Center proprietari custodiscono i dati di milioni di cittadini e di aziende italiane e internazionali. Riconosciuti come eccellenza nel settore, sono il risultato della lunga esperienza di Aruba nello sviluppo, progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture ad alta tecnologia, e sono diventati un punto di riferimento per la digitalizzazione in Italia in termini di infrastrutture informatiche, rappresentando un asset nel più ampio percorso di trasformazione ed innovazione nazionale.

Facendo seguito al primo dei Data Center inaugurato all’interno del campus (DC-A) - 10 sale dati ormai totalmente impegnate e dispiegate su un totale di 10.000 m² e 12 MW, il nuovo DC-B occupa una superficie di oltre 17.000 m² ed una potenza di 9 MW, ripartita su tre grandi sale dati, con infrastrutture indipendenti dedicate a ciascuna sala. Il DC-C è, invece, frutto di una evoluzione in termini di design relativa agli impianti e alle scelte di utilizzo degli spazi interni: è un Data Center multipiano con 8 sale dati poste su due livelli, una potenza a regime di 8 MW ed una superficie totale di quasi 14.000 m².

Trova posto in questa stessa cornice anche l’AuditoriumAruba, uno spazioso e modernissimo luogo di aggregazione per realizzare eventi caratterizzato da un ampio teatro dotato di oltre 400 sedute e un grande foyer con executive lounge, su una superficie complessiva di oltre 1.500 m². L’Auditorium è stato progettato per consentire la realizzazione anche in simultanea di più eventi ed è dotato sia di una eccellente acustica che delle più avanzate tecnologie di diffusione audio, video e streaming. Tutto questo consente la produzione e realizzazione di svariati format di eventi per creare esperienze di confronto, dibattito e intrattenimento: conferenze, convention, meeting aziendali, concerti, rappresentazioni teatrali e videoproiezioni documentaristiche o cinematografiche, rivolte sia a un pubblico live che ad audience digitali.

