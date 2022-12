Dynabook amplia la serie Satellite Pro C con due nuovi notebook

Dynabook ha annunciato l'estensione della serie Satellite Pro C con l'arrivo del Satellite Pro C40-K da 14” e del Satellite Pro C50-K da 15,6”.

Entrambi i modelli sono dotati dei più recenti processori Intel Core di 12a generazione e sono stati progettati per combinare prestazioni e produttività con uno stile contemporaneo, a un prezzo accessibile. Insieme al Satellite Pro C30-K da 13", la serie Satellite Pro C è la soluzione ideale per le PMI e il settore dell'istruzione, che da oggi avranno a disposizione una gamma ancora più vasta per soddisfare le proprie esigenze.

I Satellite Pro C40-K e C50-K vantano una struttura sottile e leggera, per agevolare la mobilità, in un moderno ed elegante color blu scuro. Il C40-K ha uno spessore di soli 18,75 mm e un peso a partire da 1,36 kg, il C50-K, invece, ha uno spessore di 18,95 mm e un peso a partire da 1,52 kg. Inoltre, per garantire la massima sicurezza, lo chassis, la tastiera e il click pad hanno un rivestimento antibatterico che riduce la diffusione di batteri potenzialmente dannosi fino al 99,9%.

I nuovi dispositivi non scendono a compromessi in termini di prestazioni potenti e capacità di connettività, nonostante il loro prezzo accessibile. Grazie ai più recenti processori Intel Core di 12a generazione, abbinati a memoria DDR4 3200MHz fino a 32GB e a opzioni di archiviazione SSD PCIe fino a 1TB, lavoratori e studenti potranno affrontare le attività più impegnative, assicurando la massima continuità indipendentemente da dove si trovano. I dispositivi sono inoltre dotati di batterie a 3 celle da 45Wh per un'autonomia di quasi otto ore, in modo da consentire agli utenti di svolgere le proprie attività senza la necessità di un cavo di alimentazione.

I notebook C40-K e C50-K sono stati progettati pensando alla collaborazione e alla produttività. Il display può, infatti, essere aperto a 180 gradi, per consentire a studenti e lavoratori di poter collaborare facilmente. Inoltre, i due dispositivi offrono una serie di porte, tra cui una multifunzionale USB 3.2 Type-C che permette di caricare, visualizzare, connettere e trasferire dati, e altre tre porte USB 3.2 Type-A che consentono agli utenti di collegare rapidamente altre periferiche. Altre funzioni di connettività includono una porta HDMI, un connettore RJ45 e uno slot per schede Micro SD. Grazie al WiFi 6 802.11 AX, sarà possibile usufruire di una serie di potenti opzioni wireless, a supporto dell'esperienza ibrida.

L'ultima estensione della gamma Satellite Pro C consente a colleghi e studenti di rimanere in contatto, grazie a strumenti audiovisivi e per videoconferenze di qualità superiore. Lo schermo HD o FHD antiriflesso offre un'impeccabile esperienza visiva a tutto schermo supportata dal design a cornice sottile che ottimizza l'area del display. La webcam HD è accompagnata da altoparlanti stereo per videoconferenze chiare, mentre uno slot per cuffie/microfono esterno consente agli utenti di collegarsi in caso di necessità. Le funzioni integrate di cancellazione del rumore Realtek AI rimuovono i suoni indesiderati di sottofondo sia per l'utente che per gli altri partecipanti alle riunioni, per offrire un'esperienza audiovisiva di qualità anche in ambienti rumorosi.

