Amazon lancia “Amazon for Charity”, una vetrina speciale per fare del bene con un semplice click

Ogni giorno rappresenta una nuova occasione per compiere piccoli o grandi gesti di valore ma a Natale il concetto di donare assume un significato ancora più profondo e speciale, soprattutto se il regalo che scegliamo diventa anche un modo per aiutare concretamente chi ne ha più bisogno. Per offrire a tutti l’opportunità di fare del bene con un semplice click, Amazon presenta Amazon for Charity Store, la nuova vetrina dedicata ai prodotti di beneficenza il cui ricavato contribuirà al supporto dei progetti delle organizzazioni non profit incluse nel programma Amazon for Charity.

La vetrina permette già di scegliere e acquistare i prodotti venduti da AIRC (Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro), Fondazione Rava, UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia), Faedesfa, Fondazione ANT e ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale) e presto includerà anche le proposte di Missione Tabita, Fondazione Veronesi ed Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), offrendo a tutti i clienti l’opportunità di contribuire alla raccolta fondi per le attività a beneficio delle comunità in cui questi enti operano.

Ecco alcune idee regalo disponibili nell’Amazon Charity Store e perfette per trasformare il periodo delle festività in un momento di condivisione ancor più magico e gioioso:

Cioccolatini della Ricerca di AIRC, principale polo di finanziamento della ricerca oncologica indipendente in Italia. Questo goloso assortimento di cioccolatini Lindt fondenti (fondente 50%, fondente 72% e fondente cereali) in confezione regalo aiuta a sostenere la ricerca contro il cancro ed è possibile scegliere di abbinare l’acquisto a una donazione aggiuntiva per AIRC di 2, 7 0 12 euro.

Decorazioni Natalizie Piantabili - Un Regalo per la Vita – di UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia la cui missione è contribuire alla sopravvivenza, alla protezione e allo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino e bambina, soprattutto se fragili e vulnerabili. Realizzate in carta 100% sostenibile e ripiene di semi di lavanda, queste decorazioni piantabili in edizione limitata permettono a chi le sceglie di donare una terapia a base di alimento terapeutico ad un bambino gravemente malnutrito.

Infradito Solidale Unisex di Faedesfa No-Profit, associazione indipendente che, dal 2011, si impegna a raccogliere fondi da devolvere a favore di persone svantaggiate, in particolare bambini. Realizzate in morbida gomma, queste infradito sono disponibili in tre vivaci tonalità tra cui le natalizie Rosso Cuore e Verde Bosco.

Calendario dell’Avvento Majani con cioccolatini assortiti e sorpresa di Fondazione ANT Italia Onlus, che offre assistenza gratuita ai malati di tumore direttamente nelle loro case. Questo regalo solidale racchiude una deliziosa selezione di cremini Fiat e cioccolatini senza glutine ed è pensato per rendere ancora più dolce e magica l’attesa del Natale.

Pallina di Natale di Fondazione ABIO Italia Onlus che, dal 1978, si impegna a promuovere l’umanizzazione dell’ospedale sostenendo e accogliendo i bambini e le loro famiglie. Decorata con la tecnica del découpage, la decorazione natalizia di ABIO è disponibile in tre diverse fantasie.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita