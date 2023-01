Samsung Electronics presenta al CES le nuove linee Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor

Samsung Electronics ha annunciato l’ampliamento della propria gamma di monitor con l’introduzione di nuovi modelli. Le nuove proposte delle linee Odyssey, ViewFinity e Smart Monitor offriranno una qualità d’immagine ineguagliabile e una serie di funzioni innovative per coloro che desiderano lavorare, giocare e vivere attraverso il proprio monitor.

Il monitor da gaming Samsung Odyssey Neo G9 (nome del modello: G95NC) consente ai giocatori di visualizzare nuovi livelli di dettaglio con un campo visivo senza precedenti. Il monitor da gaming offre per la prima volta una risoluzione di 7.680×2.160 e un rapporto d’aspetto di 32:9 in un unico schermo.

Il display curvo 1000R da 57″ utilizza la tecnologia quantum mini LED con specifiche VESA Display HDR 1000 per offrire immagini superiori in qualsiasi ambiente di gioco, dalle zone d’ombra alle scene più luminose. Il Matte Display riduce il riflesso della luce sullo schermo, riducendo le distrazioni durante le sessioni di gioco più intense.

Odyssey Neo G9 vanta anche il primo supporto DisplayPort 2.1 al mondo, in grado di trasferire i dati a una velocità quasi doppia rispetto alla DisplayPort 1.4 utilizzata finora. Inoltre, la nuova DP2.1 consente di trasmettere informazioni senza distorsioni grazie alla Display Stream Compression (DSC), standard del settore.

Odyssey Neo G9 supporta anche una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, in modo che i giocatori non si perdano alcun dettaglio durante una sessione di gioco ad alta velocità.

Odyssey OLED G9 (G95SC) invece è l’ultimo nato della linea Odyssey, dotato di un doppio display curvo quad-HD da 49″ 1800R, con un rapporto di 32:9. L’illuminazione OLED con tecnologia Quantum Dot è controllata pixel per pixel, consentendo un rapporto di contrasto cromatico quasi infinito.

Lo schermo OLED illumina ogni pixel separatamente e non si affida a una retroilluminazione, consentendo un rapporto di contrasto dinamico di 1.000.000:1 e offrendo un vero RGB e un nero profondo senza filtri cromatici.

Per un’esperienza di gioco fluida, Odyssey OLED G9 è dotato di un tempo di risposta di 0,1 ms e di una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per eliminare i lag e i ritardi.

Odyssey OLED G9, grazie a Smart Hub, offre la possibilità di accedere ad applicazioni di partner come Prime Video, Netflix e YouTube, consentendo agli utenti di fruire dei contenuti over-the-top utilizzando una connessione Internet, senza la necessità di un PC.

È inoltre dotato di Samsung Gaming Hub, una piattaforma di streaming di giochi all-in-one che permette ai giocatori di giocare in cloud ai videogames di partner come Xbox e NVIDIA GeForce Now, senza la necessità di una console o di effettuare download.





ViewFinity S9 (S90PC) è l’ultimo nato della gamma di monitor Samsung. Per la prima volta presenta uno schermo 5K da 27″ ottimizzato per i professionisti creativi come grafici e fotografi. La sua risoluzione di 5.120 x 2.880, unita all’ampia gamma cromatica del 99% DCI-P3, fornisce dettagli nitidi e fedeli, mentre la sua accuratezza cromatica produce una rappresentazione chiara e precisa dei colori, anche in contesti visivi complessi o ricchi di dettagli (Delta E ≦ 2).

La funzione Color Calibration Engine assicura colori e luminosità precisi sullo schermo, consentendo agli utenti di regolare il bilanciamento del bianco, del colore Gamma e RGB per una precisione perfetta, gestibile con il proprio smartphone attraverso l’app Samsung Smart Calibration. Il display opaco limita i riflessi e i bagliori della luce per ridurre al minimo le distrazioni durante il lavoro.

Gli utenti possono collegare fotocamere e/o altri dispositivi al monitor via USB-C e Thunderbolt 4 per trasferire in modo semplice video ad alta risoluzione o dataset di grandi dimensioni. La serie ViewFinity S9 è dotata di una fotocamera SlimFit 4K e supporta le videoconferenze in forma nativa attraverso applicazioni come Google Meet, incluse in Samsung Smart Hub.

Smart Monitor M8 (M80C) invece è caratterizzato da un design elegante e sottile ed è ora disponibile in un nuovo formato da 27″ in aggiunta al formato esistente da 32″, entrambi con risoluzione 4K. È disponibile in quattro colorazioni che gli consentono di adattarsi a qualsiasi ambiente: Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink o Warm White.

Il supporto regolabile in altezza con supporto per l’inclinazione offre agli utenti l’angolazione migliore. Lo schermo può ora ruotare di 90 gradi, per consentire agli utenti di visualizzare documenti lunghi con un minore scrolling. Inoltre, soddisfa gli standard di compatibilità con il montaggio VESA per aiutare a risparmiare spazio e garantire un ambiente libero da ingombri.

Smart Monitor M8 è in grado di collegare, controllare e gestire centinaia di dispositivi connessi compatibili attraverso lo SmartThings Hub integrato, tra cui luci, telecamere, campanelli, serrature, termostati e altro ancora. Samsung prevede di ampliare la scelta dei dispositivi e la loro accessibilità con il supporto della funzione Matter e degli standard della Home Connectivity Alliance a partire da quest’anno.

La funzionalità di controllo del mouse è stata aggiunta a molte delle app over-the-top dello Smart Monitor, tra cui SmartThings e Smart Hub, per un ulteriore controllo senza telecomando.

Gli utenti possono utilizzare Smart Monitor M8 per avere accesso immediato a Prime Video, Netflix, YouTube e altri servizi over-the-top attraverso Smart Hub. Possono anche accedere facilmente a Samsung Gaming Hub, la piattaforma di streaming di giochi all-in-one.

