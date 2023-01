Bitdefender ha rilasciato il decryptor MegaCortex

Bitdefender ha reso disponibile uno strumento universale di decrittografia per aiutare le vittime a recuperare i dati crittografati da tutti gli attacchi subiti in passato con il ransomware MegaCortex. Il nuovo strumento può essere scaricato gratuitamente ed è stato sviluppato in collaborazione con Europol, NoMoreRansom, la Procura di Zurigo e la Polizia cantonale di Zurigo.

Identificato nel 2019, MegaCortex (insieme al ransomware LockerGoga) è stato utilizzato da un gruppo di criminali informatici al fine di infettare più di 1.800 aziende, utenti e istituzioni in 71 Paesi, causando danni stimati per oltre 100 milioni di dollari.

Per ulteriori informazioni e scaricare lo strumento di decrittografia è disponibile il seguente link: https://www.bitdefender.com/blog/labs/bitdefender-partnership-with-law-enforcement-yields-megacortex-decryptor/

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita