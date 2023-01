Dati bancari rubati: Qualys lancia allarme su campagna malware BitRAT

Secondo l'azienda di cloudsecurity Qualys, gli attori che si celano dietro a una recente campagna malware hanno usato le informazioni rubate a clienti di banche colombiane come esche in e-mail di phishing progettate per infettare gli utenti con il noto trojan di accesso remoto BitRAT.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 17/01/2023