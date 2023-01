Nikon Z 30, la mirrorless pensata per vlogger e content creators

Arriva sul mercato la nuova Nikon Z 30, la fotocamera pensata per il vlogging e la creazione di contenuti multimediali. Dall’unboxing dei prodotti alle ricette, dai viaggi al parkour, la nuova Nikon Z 30 consente di creare con facilità video e vlog appassionanti e di qualità professionale con la chiarezza, la profondità di campo e l’audio nitido che ci si aspetta da vlogger e streamer di alto livello.

Il sensore di immagine in formato DX della fotocamera (molto più grande del sensore di immagine di uno smartphone) consente di ottenere filmati nitidi e ricchi di dettagli, non ottenibili con altri strumenti. I vlogger possono registrare sequenze video lunghe fino a 125 minuti ininterrottamente ed è anche disponibile l’autofocus permanente durante la registrazione. La Z 30 utilizza l’intera larghezza del sensore per offrire il 100% (circa) del campo visivo e la qualità audio è eccellente, grazie al microfono stereo incorporato della fotocamera, ulteriormente potenziabile da un microfono esterno compatibile.

Il monitor touchscreen ad angolazione variabile semplifica le riprese da qualsiasi prospettiva e l’impugnatura profonda garantisce video stabili a mano libera, anche con il braccio tutto esteso.

Personalizzare l’aspetto di un vlog è facile come cambiare gli obiettivi e la Z 30 è ricca di funzioni automatiche avanzate che offrono un controllo delle immagini ancora più creativo. Nikon Z 30 fornisce ai vlogger gli strumenti per trasformare le loro idee in realtà e la gamma di obiettivi NIKKOR Z, in costante e rapido ampliamento, garantisce prestazioni ottiche di altissimo livello e la massima libertà nella creazione di immagini e filmati.

Prezzo: a partire da 819,00 euro.

