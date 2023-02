MLS Season Pass disponibile nell’app Apple TV

E' già possibile iscriversi a MLS Season Pass, l’inedito servizio su abbonamento disponibile nell’app Apple TV in oltre 100 Paese e territori.

Per prepararsi alla stagione 2023 della Major League Soccer, si possono guardare tanti contenuti on-demand che celebrano la MLS: contenuti dei club, profili dei giocatori del 2023, i momenti salienti della scorsa stagione, repliche complete delle partite più belle di tutti i tempi e brevi video in stile documentario.

Dopo l’inizio della stagione, il 25 febbraio, MLS Season Pass proporrà ogni partita della regular season in diretta, i playoff dell’Audi MLS Cup e la Leagues Cup1, tutti in un unico posto, seguendo gli orari delle partite e senza oscuramenti, una novità per la trasmissione di eventi sportivi in diretta. MLS Season Pass permette di guardare ogni partita della MLS su miliardi di dispositivi tramite l’app Apple TV su dispositivi Apple, smart TV, dispositivi per lo streaming, decoder e console di gioco, e sul web all’indirizzo tv.apple.com/it.

Con MLS Season Pass saranno disponibili anche trasmissioni prepartita e un riepilogo dopo partita per concludere ogni serata. Per integrare l’azione sul campo, MLS Season Pass offrirà un programma di approfondimento live di cinque ore con tutti i momenti chiave di ogni incontro, dall’inizio delle prime partite sulla East Coast al fischio finale dei match sulla West Coast (19:30 ET - 12:30 ET).

Nei giorni delle partite, verranno segnalate in modo evidente su MLS Season Pass quelle in corso e quelle successive, in modo che i tifosi e le tifose possano scegliere rapidamente cosa guardare. Nei giorni in cui non si gioca sarà possibile guardare anteprime degli incontri, video promozionali dei club per riscaldare i motori in vista della prossima partita, momenti salienti, repliche e tanto altro. E per tutta la stagione, su MLS Season Pass saranno disponibili programmi settimanali, i gol decisivi, le parate migliori e altri highlights della settimana, selezionati per rivivere i momenti migliori del campionato.

