The Document Foundation ha annunciato LibreOffice 7.5 Community

LibreOffice 7.5 Community, la nuova major release della suite open source, è già disponibile all'indirizzo https://www.libreoffice.org/download per Windows (processori Intel/AMD e ARM), macOS (processori Apple e Intel), e Linux.

Le novità più significative



GENERALI

• Importanti miglioramenti al supporto del dark mode

• Nuove icone per le applicazioni e i tipi MIME, più colorate e vivaci.

• Lo Start Centre può filtrare i documenti per tipo

• È stata implementata una versione migliore dell'interfaccia utente Single Toolbar

• Esportazione PDF migliorata con diverse correzioni e nuove opzioni e funzionalità

• Supporto per l'embedding dei font su macOS

• Miglioramenti alla finestra di dialogo Font Features con diverse nuove opzioni

• Aggiunta di un cursore di zoom in basso a destra nell'editor delle macro



WRITER

• I segnalibri sono stati notevolmente migliorati e sono anche molto più visibili

• Gli oggetti possono essere definiti come decorativi, per una migliore accessibilità

• Sono state aggiunte nuove tipologie di controlli di contenuto, che migliorano anche la qualità dei moduli PDF

• Nel menu Strumenti è stata aggiunta una nuova opzione di controllo automatico dell'accessibilità

• È disponibile una prima versione di traduzione automatica, basata sulle API di DeepL translate

• Diversi miglioramenti al controllo ortografico



CALC

• Le tabelle di dati sono ora supportate nei grafici

• Il Function Wizard adesso consente di effettuare la ricerca per descrizioni

• Sono stati aggiunti i formati numerici "compitati"

• Le condizioni di formattazione condizionale sono ora insensibili alle maiuscole e alle minuscole

• Comportamento corretto quando si inseriscono numeri con un singolo prefisso (')



IMPRESS & DRAW

• Nuovo set di stili di tabella predefiniti e creazione di stili di tabella

• Gli stili delle tabelle possono essere personalizzati, salvati come elementi master ed esportati

• Gli oggetti possono essere trascinati e rilasciati nel navigatore

• È ora possibile ritagliare i video inseriti nella diapositiva e riprodurli ugualmente

• La console del presentatore può essere eseguita anche come finestra normale invece che a schermo intero.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita