Microsoft: ecco le nuove app mobile Bing ed Edge

Microsoft ha annunciato il rilascio dell’anteprima delle nuove applicazioni mobile Bing ed Edge, per potenziare l’esperienza di ricerca anche dallo smartphone, da cui parte il 64% delle ricerche web.

Disponibile su iOS e Android, l'app mobile di Bing offre un nuovo look e una nuova esperienza di ricerca. Toccando l'icona di Bing in basso, si aprirà una sessione di chat in cui si potrà interagire con le stesse modalità disponibili finora da desktop. Inoltre, con l'introduzione della nuova app mobile di Bing, Microsoft aggiunge l’accesso vocale, una delle funzioni più richieste dagli utenti in fase di anteprima. Disponibile da mobile e desktop, la ricerca vocale offre una maggiore versatilità nel cercare e ricevere risposte da Bing. Per coloro che hanno accesso all'anteprima, la nuova esperienza di Bing sarà disponibile a partire dalla homepage dell'app mobile Microsoft Edge.

Per estendere la funzionalità dell’AI anche alla sfera della collaborazione, Microsoft introduce Bing per Skype potenziato dall’Intelligenza Artificiale. Utilizzato da più di 36 milioni di persone ogni giorno per connettersi, chiamare e chattare con utenti da tutto il mondo, Skype viene oggi potenziato dal nuovo Bing per consentire la creazione di nuovi scenari e funzionalità utili e divertenti.

Disponibile da oggi in anteprima in tutto il mondo, il nuovo Bing per Skype può fornire risposte utili e in tempo reale a ogni domanda. L’aggiornamento e il perfezionamento di questa innovativa funzionalità consentiranno a Microsoft di implementarla in futuro anche in altre app di comunicazione, come Teams.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita