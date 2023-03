ChatGPT al centro di una campagna phishing

Lo hanno scoperto i ricercatori di Bitdefender che spiegano come attraverso l’email le vittime vengano indirizzate a una versione fake di ChatGPT che offre allettanti opportunità finanziarie per arricchirsi utilizzando l'intelligenza artificiale. La campagna è in forte crescita a livello globale.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 07/03/2023