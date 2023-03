Lenovo presenta le workstation ThinkStation PX, P7 e P5 realizzate con Aston Martin

Lenovo ha annunciato il lancio di ThinkStation PX, P7 e P5, introducendo un nuovo trio delle workstation desktop tecnologicamente più avanzate che l'azienda abbia mai realizzato. Riprogettate da zero per superare i carichi di lavoro più estremi e ad alto livello di elaborazione di oggi in tutti i settori, queste nuove workstation sono dotate della più recente tecnologia con processori Intel fino a 120 core e supporto per GPU professionali NVIDIA RTX di fascia alta.

Inoltre, le nuove workstation vantano un design del telaio completamente nuovo e rivoluzionario e termiche avanzate, nonché funzionalità BMC per il monitoraggio del sistema remoto semplificato. Dalle esperienze di realtà virtuale e realtà mista e produzione virtuale, all'apprendimento automatico, alla scienza dei dati, all'ingegneria assistita da computer (CAE), all'acquisizione della realtà e all'intelligenza artificiale, queste workstation di nuova generazione soddisfano le richieste sempre crescenti di maggiore potenza, prestazioni e velocità in un modo scalabile e a prova di futuro per questo nuovo mondo del lavoro nell’ufficio ibrido.







Per dare vita a questo trio di workstation, Lenovo ha collaborato con il suo cliente Aston Martin, rinomata casa automobilistica, azienda d'élite nel panorama delle automobili sportive di prestigio, per co-progettare il nuovo telaio ThinkStation. In linea con la filosofia di design di Aston Martin, la collaborazione ha cercato di riflettere l'iconico linguaggio di design rosso di Lenovo, fornire le massime prestazioni possibili e consentire livelli avanzati di personalizzazione. I progettisti di Lenovo e Aston Martin hanno lavorato in collaborazione per creare macchine dalle prestazioni eccezionali, consentendo agli utenti di workstation di amplificare ogni singola fase dei loro complessi flussi di lavoro. Per fare ciò, i team hanno concepito un nuovo design dello chassis tool-less che consente un'estrema flessibilità e una migliore ergonomia.

Con l'obiettivo di ottenere le massime prestazioni, la griglia 3D del telaio è direttamente ispirata all'iconico Gran Turismo DBS di Aston Martin, applicando le intuizioni del design del segmento automobilistico ad alte prestazioni a una workstation desktop. I deflettori dell'aria ridisegnati e le aperture di ventilazione esagonali 3D più grandi, insieme al sistema di raffreddamento a tre canali brevettato da Lenovo, consentono un flusso d'aria senza ostacoli, garantendo la massima aspirazione dell'aria fredda e lo scarico dell'aria calda. Di conseguenza, l'iconico chassis massimizza le prestazioni di CPU, GPU, memoria e storage. Inoltre, tutte e tre le nuove workstation vantano un innovativo design modulare con unità ad accesso frontale per una facile manutenzione e flessibilità di aggiornamento.

Le tre nuove postazioni di lavoro saranno disponibili nel mercato italiano a partire da giugno 2023.

