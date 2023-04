Su Niantic 8th Wall due nuove funzioni per lo sviluppo AR: Sky effects e World Tracking

Niantic, azienda di sviluppo software che ha lanciato Pokémon GO, ha annunciato una nuova funzione su 8th Wall, la piattaforma di sviluppo di esperienze in Realtà Aumentata direttamente sul web acquisita dalla società esattamente un anno fa.

Da oggi developer, agenzie e brand possono utilizzare su 8th Wall le due funzioni di Sky Effects e World Tracking simultaneamente, durante la creazione di esperienze WebAR ancora più immersive e mai viste prima. Per la prima volta su qualsiasi piattaforma di Realtà Aumentata è ora possibile aumentare il cielo e gli spazi terreni insieme nello stesso progetto.

World Tracking, basato sul motore per browser SLAM, consente agli sviluppatori di creare esperienze WebAR altamente accurate e precise che si integrano perfettamente con l'ambiente circostante.

Sky Effects porta la potente tecnologia di segmentazione di Niantic direttamente su browser, rendendo possibile l'identificazione e la segmentazione del cielo, che diventa un luogo dove inserire o estendere i contenuti AR.

Avvalendosi di Sky Effects e World Tracking insieme, gli sviluppatori possono quindi creare esperienze ancora più coinvolgenti e complete. Questa combinazione rivoluzionaria espande le possibilità di creare contenuti in AR, permettendo agli sviluppatori di spingersi oltre i confini della loro creatività e di offrire esperienze indimenticabili al proprio pubblico.

Per perfezionare ogni esperienza, il team di 8thWall sta lavorando per introdurre tanti nuovi strumenti che nel tempo consentiranno di personalizzare e ottimizzare il design delle esperienze WebAR. Ad esempio, gli strumenti per l’edge feathering consentono di perfezionare l'aspetto e la sensazione dell'esperienza Sky Effects + World Tracking, regolando con precisione i confini tra i diversi layer e l'intensità del feathering in base alle proprie esigenze. Per chi costruisce in A-Frame, Niantic ha anche aggiunto una componente che facilita la transizione degli oggetti dal livello cielo al livello terra (SLAM), consentendo agli sviluppatori di creare esperienze in cui i contenuti cadono dal cielo al suolo o, al contrario, si sollevano da terra per andare in alto.

L'utilizzo congiunto di Sky Effects e World Tracking conferisce alle esperienze AR nuove prospettive e movimenti inediti, poiché gli elementi e gli oggetti in Realtà Aumentata possono muoversi da un livello all’altro.

Il cielo è tipicamente uno sfondo essenziale per qualsiasi media. Nei film, il colore del cielo determina l'atmosfera di una scena o può stabilire un luogo. Ad esempio, un cielo più scuro è inquietante, mentre un cielo luminoso è felice. Lune o pianeti diversi nel cielo convincono il pubblico che la storia si stia svolgendo in un altro mondo. Questo contesto crea la scena ed è perciò fondamentale anche nella costruzione di una Realtà Aumentata che sia il più possibile coinvolgente.

Dunque l'uso in simultanea di questi strumenti consente agli sviluppatori di progettare esperienze dove oggetti in 3D sfruttano l'intero mondo, partendo dal suolo e volando verso il cielo o viceversa, e che si spostano dallo sfondo per arrivare in primo piano, combinando i movimenti più diversi per creare una scena ancora più reale.

Per iniziare a creare esperienze AR “fuori dal mondo”, Niantic mette a disposizione dei developer e le aziende interessate i progetti campione Sky Effects e World Tracking, già disponibili e duplicabili nella libreria di progetti di 8thWall per A-Frame, three.js o PlayCanvas.

Inoltre per tutti i nuovi utenti di 8thWall è possibile usufruire di 14 giorni di prova gratuita.

