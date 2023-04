Wallapop aumenta i sistemi di verifica per aumentare la protezione dei suoi utenti

Wallapop, la piattaforma di compravendita di prodotti second hand, rafforza il proprio sistema di sicurezza per continuare a garantire l'integrità dei dati e la protezione generale degli utenti. Comportamenti disonesti sono severamente vietati al suo interno, inoltre l’azienda è sempre al lavoro per garantire che i suoi utenti possano acquistare e vendere in sicurezza prodotti pre-loved.

In questo senso, il team “Platform Operations Security” di Wallapop, ha introdotto metodi di prevenzione dei rischi all'avanguardia che includono, prima di tutto, un modello di verifica in due fasi che chiede agli utenti di confermare i propri profili tramite SMS, mentre i tecnici della piattaforma confermano tale verifica.

Wallapop ha anche voluto rafforzare la sicurezza delle transazioni all'interno della piattaforma, incorporando doppi controlli durante i trasferimenti di denaro tramite Wallapop Wallet.

In aggiunta, la piattaforma ha aumentato gli investimenti nel servizio clienti per garantire un servizio efficiente alla propria comunità e consiglia a tutti gli utenti di verificare il numero di telefono nel proprio profilo come misura principale per proteggere i propri account.

Nell'ambito della sua politica di prevenzione, Wallapop ha lanciato una campagna di sensibilizzazione a tutti i nuovi utenti in modo che dispongano di una guida che renda loro più facile fare acquisti e vendite sicure su Internet e minimizzare alcune delle paure più comuni. Wallapop incoraggia sempre la sua comunità a segnalare qualsiasi comportamento improprio attraverso l'app, poiché la piattaforma è in continuo contatto con le agenzie di polizia e altre autorità per collaborare attivamente alla protezione degli utenti da ogni tipo di frode e facilitare così le indagini.

Ecco alcuni consigli e buone pratiche sulla sicurezza per gli utenti:

Cosa succede se quello che compro non è come nella foto?

Quando compriamo online, la sensazione che i prodotti non siano come nella foto può frenarci dall’acquistare. Per avere sicurezza e fiducia nei venditori, Wallapop consiglia all'acquirente di parlare con loro per ottenere più immagini del prodotto. Nel caso di acquisti effettuati tramite Wallapop Envíos, se l'oggetto ricevuto non è conforme a quanto concordato con il venditore, è possibile aprire una contestazione attraverso la piattaforma entro le prime 48 ore per richiedere il reso.

Come posso essere sicuro che non si tratti di una truffa?

Se quando parli con un potenziale venditore hai dei dubbi sulla veridicità del suo profilo o ti senti diffidente , è meglio essere prudenti. Per maggiore sicurezza, ti consigliamo di non pagare mai i tuoi acquisti tramite canali diversi da Wallapop e di non spedire i tuoi prodotti utilizzando servizi alternativi a Wallapop Envíos. Usa sempre la chat interna di Wallapop ed evita gli annunci che includono testi come: “rispondiamo solo via e-mail”. Le valutazioni o i commenti sugli acquisti precedenti sono anche un identificatore della veridicità del profilo, anche se bisogna sempre tener conto che ci sono utenti che hanno da poco aperto il loro profilo e potrebbe essere la loro prima vendita.

Cosa evitare?

L'ideale è adottare una serie di misure preventive quando si considera un acquisto. La prima è diffidare dalle occasioni, soprattutto quando si tratta di prodotti tecnologici, che tendono ad avere prezzi più alti.

Quale metodo di pagamento devo utilizzare?

Evitare di effettuare bonifici o transazioni che non consentono la verifica preventiva del prodotto. Wallapop offre anche il suo servizio di spedizione per pagare e spedire in sicurezza. In caso di pagamento diretto dall'app con Wallapop Envíos, il denaro derivante dall'operazione è protetto in un deposito bancario fino a quando l'acquirente non riceve la spedizione e verifica che l'articolo sia nello stato concordato.

