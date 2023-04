Canon imagePROGRAF TC-20M, stampante desktop di grande formato A1+, compatta con scanner A4

Canon ha presentato imagePROGRAF TC-20M, una nuova stampante desktop a colori (CMYK) di grande formato dotata di scanner piano A4. La semplicità di utilizzo consente anche ai meno esperti di realizzare stampe di grande formato per un'ampia varietà di applicazioni - quali poster promozionali per negozi al dettaglio e ristoranti, materiali didattici per le scuole e carta da parati personalizzata, fino al formato A1+ - senza utilizzare un computer. Questa nuova stampante rappresenta la soluzione ideale per piccoli uffici e ambienti home office, dove può essere utilizzata per la creazione di progetti edilizi e disegni di rilievo e quindi adatta per un utilizzo nel mercato AEC (architettura, ingegneria e edilizia).

Oltre alle tradizionali funzionalità di stampa in rete, è possibile visualizzare in anteprima i documenti JPEG e PDF, acquisire, copiare e ingrandire gli originali in A4 e altri formati. È inoltre possibile stampare i lavori direttamente dal pannello di controllo della stampante, tramite un'unità flash USB.

