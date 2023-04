Google, Microsoft e altri colossi della Silicon Valley si aprono agli studenti italiani

Il periodo primaverile è il tempo giusto per le famiglie di ragionare sulle opportunità estive per i propri figli. Tra le tante offerte salta all’occhio un’imperdibile esperienza di 3 settimane, dedicata ai ragazzi tra i 16 e i 21 anni, di full-immersion nella vita universitaria americana nel cuore della Silicon Valley, in California, la culla della tecnologia per eccellenza.

Molto di più di un semplice soggiorno linguistico negli Stati Uniti, il programma prevede visite guidate alle più innovative aziende come Google, Zoom, Tesla e Microsoft, lezioni universitarie, attività sportive e culturali, e gite nel fine settimana nelle città vicine come San Francisco e Stanford.

Dal 17 luglio al 4 agosto i giovani italiani potranno conoscere meglio la cultura americana, stringere rapporti internazionali, migliorare la conoscenza della lingua inglese e dare una svolta internazionale al proprio curriculum.

Questo progetto è realizzato dal prestigioso Menlo College, in collaborazione con Mondo Insieme, organizzazione specializzata in programmi di studio e lavoro all’estero, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi nell'ecosistema mondiale dell’innovazione e di acquisire competenze trasversali utili a trovare un posto di lavoro nel mercato del futuro.

“Ai giovani d’oggi viene sempre più richiesto di familiarizzare con la tecnologia, tutti i lavori hanno e avranno sempre di più una componente digitale, per questo abbiamo accolto con entusiasmo il progetto del Menlo College” afferma Giulia Pozzani, responsabile del Programma Campus USA di Mondo Insieme.

