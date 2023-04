Getac ridefinisce la tecnologia rugged: ecco il tablet UX10 e il notebook V110

Getac ha annunciato il lancio della nuova generazione del tablet UX10 e del notebook V110, due dispositivi fully rugged molto potenti ma portatili, progettati per operare in ambienti di lavoro sfidanti come quelli che si trovano nei settori manifatturiero, pubblica sicurezza, utility, difesa. UX10 e V110 di nuova generazione fanno entrambi parte della nuova serie G-RuggedPro di Getac.







Il tablet UX10 fully rugged da 10,1 pollici di nuova generazione è stato riprogettato per offrire prestazioni e versatilità ancora maggiori. Le caratteristiche principali includono la possibilità di scegliere tra i potenti processori Intel Core di 12° generazione e il processore Intel Pentium Gold per adattarsi alle diverse applicazioni e un touchscreen LumiBond che vanta 1.000 nit di luminosità. Inoltre, 8GB di RAM DDR4 (con opzione fino a 32GB) e un SSD PCIe NVMe da 256GB (con opzione fino a 1TB) offrono un'eccezionale capacità di elaborazione.

L’upgrade delle caratteristiche di connettività include Bluetooth 5.3, Intel Wi-Fi 6E AX211, Thunderbolt 4 Type-C e supporto opzione 4G LTE o 5G Sub-6 per mantenere connessi individui e team, anche da località remote.

Il design leggero di UX10 lo rende facile da trasportare e utilizzabile per un lungo periodo di tempo, mentre le certificazioni IP66 e MIL-STD-810H, la resistenza alle cadute fino a 1,8 m e l’intervallo operativo da -29°C a 63°C, permettono un funzionamento ottimale anche in condizioni climatiche avverse.

UX10-IP di nuova generazione è dotato di tasti completamente sigillati, per una rapida e comoda disinfezione da parte dei professionisti in ambito medicale. Il suo design fully rugged, certificato IP66, offre protezione contro polvere, acqua e spray disinfettanti, per un’eccellente affidabilità negli ambienti impegnativi in ambito medicale.







Dotato di un potente processore Intel Core di 12° generazione e di grafica Intel Iris Xe, oltre che di uno schermo touchscreen LumiBond da 11,6" con luminosità di 1.000 nit, il notebook fully rugged V110 di nuova generazione è progettato per semplificare le attività complesse sul campo. Le due batterie hot swap di serie prolungano l'operatività tra una carica e l'altra, mentre l’opzione da 64GB DDR4 + 2TB storage può supportare un’intensa attività di dati, come la pianificazione e l'esecuzione del supporto logistico di terra o aereo nel settore della difesa. Il suo form factor versatile consente inoltre agli utilizzatori di passare rapidamente dall'input tramite touchscreen a quello tramite tastiera, a seconda dell'attività da svolgere.

Il notebook V110 vanta anche diverse tipologie di connettività, che includono Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, e le opzioni 4G LTE/5G Sub-6 e GPS, mentre Thunderbolt 4 Type-C consente un trasferimento rapido dei dati e la connessione con altri dispositivi. Inoltre, l'innovativo design con doppia SIM, consente agli utenti di passare facilmente da una rete all'altra senza dover rimuovere fisicamente le schede SIM ogni volta.

Come tutti i dispositivi Getac, V110 è rugged dall’inizio alla fine, per garantire la massima affidabilità in una vasta serie di scenari di utilizzo e di impiego. Le certificazioni MIL-STD-810H, MIL-STD-461G e IP65 permettono al dispositivo di resistere a urti, cadute, versamenti e vibrazioni, mentre le opzioni ANSI/UL 12.12.01 e resistenza alla nebbia salina sono disponibili su richiesta.

Entrambi i modelli di nuova generazione integrano una serie di funzioni di sicurezza avanzate, tra cui la più recente suite di strumenti di autenticazione di Microsoft, TPM2.0, lettore di smart card (opzionale nell'UX10) e le opzioni Intel® vPro®, lettore di impronte digitali, RFID e webcam Windows Hello.

Inoltre, per una maggiore tranquillità, entrambi i dispositivi prevedono la garanzia triennale Bumper-to-Bumper leader di settore, che include come standard anche la copertura dei danni accidentali.

I nuovi UX10 e V110 saranno disponibili in giugno.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita