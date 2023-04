Cisco e Leonardo siglano una partnership per attività tecnologiche congiunte

Il Memorandum of Understanding rafforzerà la cooperazione tra i due player in varie aree, con la possibilità di sviluppare soluzioni integrate in specifici ambiti tecnologici come crittografia quantum, transizione verde e soluzioni sicure per logistica e trasporti.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 19/04/2023