Apple: la linea iPhone registra record in termini di fatturato per il trimestre di marzo

Apple ha presentato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2023, che si è concluso il 1° aprile 2023. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 94,8 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,52 dollari, invariato rispetto all’anno precedente.

“Siamo felici di aver registrato il record assoluto nei servizi e il record per iPhone nel trimestre di marzo, nonostante la difficile situazione macroeconomica attuale. Siamo anche molto soddisfatti di aver raggiunto un nuovo massimo storico per quanto riguarda la nostra base installata di dispositivi attivi” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Continuiamo a investire sul lungo termine e a farci guidare dai nostri valori. Questo include anche fare significativi passi avanti verso l’obiettivo di creare prodotti e catene di fornitura a impatto zero entro il 2030.”

“Le nostre performance aziendali su base annua sono migliorate rispetto al trimestre di dicembre e abbiamo generato un importante flusso di cassa operativo di 28,6 miliardi di dollari, restituendo oltre 23 miliardi di dollari agli azionisti nel corso del trimestre” ha dichiarato Luca Maestri, CFO di Apple. “Data la nostra fiducia nel futuro di Apple e il valore che vediamo nelle nostre azioni, il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato un ulteriore riacquisto di azioni per 90 miliardi di dollari. Inoltre, il nostro dividendo trimestrale è cresciuto per l’undicesimo anno di fila.”

