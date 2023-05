Apple porta Final Cut Pro e Logic Pro su iPad

Apple ha presentato Final Cut Pro e Logic Pro per iPad che presentano nuove interfacce touch che permettono all’utente di migliorare i flussi di lavoro con l’immediatezza e la semplicità del Multi‑Touch.

Final Cut Pro per iPad introduce un’interfaccia touch e strumenti intuitivi che consentono flussi di lavoro inediti per la creazione video. Una nuova jog wheel semplifica più che mai l'editing e permette di interagire con i contenuti in modi completamente nuovi. Con un tap, l’utente può spostarsi sulla Magnetic Timeline, riordinare clip e fare rapide modifiche frame-accurate, sfruttando l’immediatezza e la semplicità del Multi‑Touch per raggiungere nuove vette di creatività.

Live Drawing consente di disegnare e scrivere direttamente sui contenuti video usando una Apple Pencil. Su iPad Pro con M2, grazie all'esperienza "hover" di Apple Pencil, è possibile far scorrere rapidamente le riprese e visualizzare l’anteprima senza mai toccare lo schermo.1 E per velocizzare il flusso di lavoro, è possibile collegare una Magic Keyboard o una Smart Keyboard Folio per usare i comandi da tastiera. L’utente può visualizzare e montare spettacolari video HDR, sfruttando il Display Liquid Retina XDR di iPad Pro da 12,9", e lavorare al color grading con la massima precisione usando la Modalità Riferimento.





Pro Camera Mode offre ancora più controllo sul processo di creazione su iPad. È possibile girare video di alta qualità, con orientamento verticale o orizzontale, monitorare l’audio e il tempo di registrazione disponibile, e controllare manualmente alcune impostazioni, come la messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco. È anche possibile registrare, editare e pubblicare da un unico dispositivo mentre si è sul set; e su iPad Pro con M2 è possibile anche registrare in ProRes.3 Multicam Video Editing permette di sincronizzare automaticamente le clip per modificarle tutte insieme; è possibile anche cambiare angolazione con un semplice tap.







Logic Pro per iPad invece unisce la potenza di Logic Pro e la portabilità di iPad in un’app completa per la creazione musicale professionale. È possibile usare i gesti Multi‑Touch per suonare gli strumenti software e interagire in modo naturale con i controlli, così come spostarsi all’interno di progetti complessi, pizzicando per zoomare e sfiorando per scorrere. I riquadri plug‑in consentono di avere a portata di mano i controlli più rilevanti, così dare forma ai suoni sarà ancora più facile. Con i microfoni integrati di iPad è possibile registrare voci o strumenti, e i cinque microfoni di livello professionale su iPad Pro sono in grado di trasformare ogni ambiente in uno studio di registrazione. L’utente può anche fare modifiche di precisione e disegnare automazioni di traccia dettagliate con Apple Pencil, nonché collegare Smart Keyboard Folio o Magic Keyboard per lavorare più rapidamente usando i comandi da tastiera.

Il nuovo Sound Browser usa filtri dinamici per aiutare musicisti e musiciste a scoprire il suono perfetto ogni volta che hanno l'ispirazione. Il Sound Browser mostra l’intera raccolta di patch di strumenti, patch audio, preset di plug‑in, campioni e loop in un’unica posizione; con un tap, è possibile ascoltare l’anteprima di qualsiasi suono, prima di caricarlo in un progetto, per risparmiare tempo e non interrompere il flusso creativo.

Final Cut Pro e Logic Pro per iPad saranno disponibili sull’App Store a partire da martedì 23 maggio, al prezzo di € 4,99 al mese o € 49 all’anno ognuno, con una prova gratuita di un mese.8 Final Cut Pro è compatibile con gli iPad dotati di chip M1 e modelli successivi, e Logic Pro con gli iPad dotati di chip A12 Bionic e modelli successivi. Final Cut Pro per iPad e Logic Pro per iPad richiedono iPadOS 16.4.

