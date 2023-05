Apple lancia l’Apple Store online in Vietnam

Apple ha annunciato l’espansione dell’Apple Store online in Vietnam. I clienti e le clienti di tutto il Paese possono ora acquistare direttamente da Apple e ricevere un servizio eccezionale, fornito dai nostri talentuosi membri del team, pronti a condividere la loro esperienza in vietnamita.

Grazie all’Apple Store online e all’app Apple Store, i clienti e le clienti possono scoprire e acquistare i vari modelli di iPhone 14, con prestazioni della fotocamera incredibili, un’autonomia eccezionale e una rivoluzionaria suite di funzioni per la salute e la sicurezza. Possono anche mettersi in contatto con il team specializzato di Apple per farsi aiutare a trovare il dispositivo più adatto a loro.

Sarà anche possibile personalizzare il dispositivo scegliendo, per esempio, la combinazione di cassa e cinturino che si preferisce, per creare il proprio look unico con l’Apple Watch Studio, in esclusiva su apple.com/vn.

Grazie alle opzioni di personalizzazione disponibili tramite Apple, chi acquista un Mac può scegliere tra varie specifiche per renderlo più suo.

E per aggiungere un tocco speciale, ci sono le incisioni, disponibili gratuitamente solo su apple.com/vn, per personalizzare iPad, AirTag, AirPods e Apple Pencil con un mix di emoji, lettere e numeri.

Grazie al supporto di esperti online, i clienti possono ora usufruire dei numerosi servizi dei negozi Apple, tra cui Apple Trade In, il trasferimento sicuro dei dati e il passaggio a iOS, semplificando la migrazione sicura e protetta dei dati da un vecchio dispositivo.

L’Apple Store online offre un’ampia gamma di opzioni di acquisto agevolato, come finanziamenti di 24 mesi per iPhone, Mac, iPad e Apple Watch con MoMo. Inoltre, studenti e studentesse possono acquistare un Mac o iPad a prezzi speciali e ricevere sconti sugli accessori e AppleCare+.

