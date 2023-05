Contenuti sulle piattaforme di condivisione e violazione del copyright: arriva un provvedimento dell'Agcom

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato la Delibera n. 115/23/CONS, che dà esecuzione all’art. 102-decies della legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941). Si tratta del secondo provvedimento, dopo il Regolamento sull’equo compenso di cui alla delibera n. 3/23/CONS, adottato dall’Agcom in attuazione della Direttiva UE/2019/790 (Direttiva Copyright).

Le Linee guida individuano i principi generali e i criteri cui i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on line devono uniformarsi affinché siano messi a disposizione dei propri utenti mezzi di reclamo celeri ed efficaci contro la rimozione o la disabilitazione di contenuti per violazione del diritto d’autore. In particolare, la procedura di reclamo consente all’utente, con modalità chiare e trasparenti, di contestare la decisione assunta dalla piattaforma, che è tenuta rendere note le ragioni per cui ha agito, specificando le motivazioni addotte dai titolari dei diritti o da altri soggetti legittimati.

L’utente può impugnare la decisione sul reclamo davanti ad AGCOM, che deciderà sulla fondatezza della decisione della piattaforma secondo quanto disposto dal regolamento di procedura.

“Con questo provvedimento, l’Autorità intende fornire efficaci strumenti di tutela contro le decisioni delle piattaforme che, se non attentamente ponderate, possono pregiudicare la libertà di espressione degli utenti.” Queste le dichiarazioni del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore del provvedimento, il quale specifica inoltre che “le misure vogliono evitare che le piattaforme accolgano indiscriminatamente tutte le richieste di disabilitazione e rimozione, al solo fine di non incorrere in eventuali responsabilità nei confronti dei titolari dei diritti, con l’effetto di uccidere la creatività, che è il presupposto stesso della tutela del diritto d’autore”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita