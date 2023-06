IBM offrirà 5 milioni di dollari alle scuole per potenziare le conoscenze sulla sicurezza informatica e sull'AI

In risposta alla crescente minaccia di attacchi ransomware contro le scuole di tutto il mondo, IBM ha annunciato che offrirà 5 milioni di dollari in competenze e strumenti per aiutarle ad affrontare al meglio la resilienza della sicurezza informatica. Dalla sua creazione nel 2021, il programma IBM Education Security Preparedness Grants si è ampliato a livello globale e quest'anno includerà anche offerte avanzate di IBM SkillsBuild su argomenti come l'AI e la sicurezza informatica.

Il ransomware si sta sviluppando più velocemente che mai, infatti i cybercriminali sono riusciti a ridurre il tempo necessario per distribuire gli attacchi da oltre due mesi a poco meno di quattro giorni tra il 2019 e il 2021, secondo l'IBM X-Force Threat Intelligence 2023. In effetti, nel 2022 la quota di incidenti di sicurezza informatica osservati nel settore dell'istruzione è più che raddoppiata rispetto all'anno precedente, registrando il maggior aumento di anno in anno rispetto a qualsiasi altro settore.

Le application per le scuole sono ora aperte a tutti. Le sovvenzioni del valore di 500.000 dollari ciascuna (5 milioni di dollari in totale) saranno assegnate a sei distretti scolastici negli Stati Uniti e ad altri quattro nel resto del mondo. I volontari, tramite IBM Service Corps, utilizzeranno le loro competenze professionali per aiutare le scuole a stabilire programmi per affrontare la resilienza della sicurezza informatica. Ogni scuola selezionata riceverà:

piani di risposta agli incidenti e playbook ransomware,

programmi per rispondere alla necessità di aggiornare i sistemi operativi,

piani di comunicazione strategici da utilizzare in risposta a incidenti informatici, e

formazione e credenziali digitali tramite IBM SkillsBuild su argomenti quali l'intelligenza artificiale e la sicurezza informatica, e ulteriori vantaggi quali l'accesso privilegiato ai mentor IBM, la formazione per gli insegnanti e i kit di strumenti e percorsi di apprendimento personalizzati.

Dalla sua creazione nel 2021, IBM ha ricevuto centinaia di richieste per accedere a questo programma premiato dai distretti scolastici, che cercano di rafforzare la loro sicurezza in risposta alle crescenti minacce al settore dell'istruzione.

Le scuole superiori che sono interessate possono presentare la domanda entro il 23 giugno 2023 qui: https://www.ibm.com/impact/initiatives/security.

