Con i drive Overland-Tandberg e il software LTO Ultrium LTFS l'archiviazione dei dati su nastro è semplice e rapida

Ideali per archiviare in modo sicuro ed economico asset digitali e dati freddi, i tape drive LTO firmati Overland-Tandberg, insieme al software LTFS, consentono di memorizzare fino 45 TB di dati su un singolo supporto, garantendone la sicurezza per 30 anni e assicurando al contempo una disarmante semplicità di utilizzo grazie anche al supporto del drag and drop.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 12/06/2023