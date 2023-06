Solidità e sicurezza per dispositivi IT con gli armadi Rack di Techly Professional

Techly Professional propone la sua linea di armadi Rack, che fa della robustezza e dell’affidabilità i propri punti di forza. Il design semplice e essenziale garantisce un’ottima flessibilità di utilizzo e rende questi strumenti adatti a ogni tipo di installazione anche per la realizzazione di piccole reti aziendali.

I Rack di Techly Professional si caratterizzano per la solida struttura in acciaio verniciato con porta di sicurezza e chiusura con chiave. Tutti i modelli presentano un pannello posteriore fisso dotato di fori per il fissaggio alla parete. I pannelli laterali sono dotati di asole di areazione, sono asportabili e dotati di chiusura a chiave. Le coppie di montanti 19” in acciaio saldato, invece, sono fissate posteriormente, mentre quelle frontali sono regolabili in profondità. L’ingresso dei cavi è predisposto sulla base e sul tetto degli armadi tramite profili pre-tranciati di 210 x 50 mm. Inoltre, la struttura permette l’installazione aggiuntiva di due ventole da 120 mm.

L’ampia gamma già disponibile offre numerose varianti di armadio Rack 19” a muro. È possibile scegliere fra le versioni con profondità di 600 mm o di 500 mm. Entrambe si presentano nelle varianti a 10, 13 o 16 unità e nei colori bianco, nero o grigio. Questi modelli si differenziano anche per le porte di apertura, che possono essere grigliate, cieche o in vetro temprato.

Oltre ai prodotti già illustrati, Techly Professional ha ampliato la propria offerta con una nuova serie armadi a muro dalla larghezza maggiorata per installazioni che richiedono maggiore disponibilità di spazio interno. I Rack 19”, forniti già assemblati, sono formati da pannelli asportabili in lamiera di acciaio di colore nero e finiture in polvere epossidica. La porta di sicurezza, anch’essa smontabile, ha uno sportello in vetro con spessore di 4 mm. I montanti posteriori sono inglobati nella piastra di fondo spessa 2 mm, mentre quelli anteriori hanno una posizione regolabile in profondità. L’armadio I-CASE EW è predisposto anche per essere semplicemente appoggiato a terra, invece che agganciato alla parete, grazie alla possibilità di installare un kit di piedini opzionali di altezza 28 mm. La portata massima di questo Rack, largo 800 mm e profondo 600 mm, è di 40 kg ed è disponibile in versione da 13, 16 o 22 unità.

La vasta scelta proposta ha l’obiettivo di soddisfare aziende con differenti esigenze. La profondità variabile permette l’inserimento negli armadi di dispositivi di rete di diverse dimensioni. La possibilità di posizionare sia a muro che a pavimento i nuovi Rack e la loro forma compatta garantiscono una soluzione salvaspazio che incontra diverse esigenze di installazione. Grazie alle diverse versioni disponibili per numero di unità, tipologia di porta, diversa larghezza e profondità si riesce veramente a soddisfare le necessità di ogni installatore.

