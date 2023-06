Cooler Master presenta MA824 Stealth: un Game-Changer nel raffreddamento ad aria grazie alla tecnologia Superconductive Composite Heat Pipe

Cooler Master ha presentato MA824 Stealth, un dissipatore ad aria progettato per offrire prestazioni di raffreddamento eccezionali anche con i carichi di lavoro più impegnativi.

Ecco le caratteristiche principali del nuovo MA824 Stealth:



Dual Tower ad alte prestazioni: un dissipatore a doppia torre reingegnerizzato, meticolosamente progettato con spessori e spazi ottimizzati delle alette per massimizzare la superficie.

Base in rame senza saldature: la base in rame nichelato garantisce un contatto eccezionale con la CPU, assicurando un raffreddamento completo ed efficace per qualsiasi sistema.

Design Stealth: l'estetica elegante e sofisticata del coperchio superiore in alluminio completamente nero è un segno distintivo del design Stealth di Cooler Master.

Ampio spazio per la RAM: La ventola Mobius 120 consente uno spazio di 42 mm per la RAM, garantendo la compatibilità con diverse configurazioni senza compromettere le prestazioni.

Doppia ventola: le ventole aggiornate Mobius 120 e Mobius 135, strategicamente posizionate in una configurazione push-pull, lavorano in perfetta armonia con il design a doppia torre per facilitare una rapida dissipazione del calore.

La rivoluzionaria tecnologia Superconductive Composite Heat Pipe di Cooler Master rappresenta un importante passo avanti nelle soluzioni di raffreddamento ad aria.

Il modello MA824 Stealth presenta un totale di otto heat pipe superconduttive, che incorporano una combinazione specializzata di polvere di rame e scanalature. Questo design innovativo garantisce un trasferimento di calore efficiente e rapido in tutto il dissipatore.

Le heat pipe sono realizzate con una composizione unica di polveri di diverse dimensioni, meticolosamente calibrate in base al carico termico e all'applicazione. Questo equilibrio ottimale, messo a punto dagli ingegneri di Cooler Master, migliora in modo significativo la velocità e l'efficienza del trasferimento di calore, che è la funzione principale di qualsiasi dissipatore ad alte prestazioni. I test preliminari condotti su modelli simili, come il MasterAir 412 Stratos, hanno dimostrato notevoli miglioramenti delle prestazioni, fino al 30%, attribuiti a questa tecnologia all'avanguardia.

La tecnologia Superconductive Composite Heat Pipe sarà presente anche nei prossimi modelli di Cooler Master, tra i quali MasterAir 412 Stratos, MasterAir 612 Stratos e MasterAir TD4 e TD5. Questo significa un impegno a fornire capacità di raffreddamento migliorate su una gamma più ampia di prodotti, offrendo agli utenti prestazioni e affidabilità senza precedenti.

MA824 Stealth (MAM-D8PN-318PK-R1) sarà disponibile a partire dal mese di Luglio ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 90€ (IVA inclusa) e supporterà i socket Intel LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156, AMD AM5 e AM4.



