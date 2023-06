Amazon entra nel programma PAYBACK anche in Italia

PAYBACK, una delle piattaforme di marketing ed engagement più innovative e diffuse in Italia con oltre 350 partner e-commerce in affiliazione, tra cui Booking.com, eBay, Groupon e JustEat, annuncia l’ingresso di Amazon nel proprio network tra gli affiliate partner, dopo il successo della partnership già avviata in Germania e Austria.

L’accordo di affiliazione consente agli oltre sei milioni di clienti attivi PAYBACK di raccogliere punti tramite Amazon semplicemente accedendo ad Amazon tramite l'app PAYBACK o su PAYBACK.it prima di fare acquisti. Si può guadagnare 1 punto per ogni euro speso; inoltre, i clienti possono accumulare Punti Extra attivando i coupon con le offerte personalizzate PAYBACK, disponibili in tante diverse categorie di prodotti su Amazon. Ogni mese verranno emessi diversi coupon a rotazione periodica per categorie specifiche, da foto, video, informatica a bellezza, sport e tempo libero, fai da te, giochi e molto altro.

