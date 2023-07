Steven Vindevogel a capo di Panasonic Mobile Solutions Business Division Europe

Panasonic Connect Europe ha annunciato la nomina di Steven Vindevogel a nuovo Head of Mobile Solutions Business Division Europe, dopo aver precedentemente ricoperto il ruolo come Deputy. Tra i suoi obiettivi, consolidare il record di Panasonic TOUGHBOOK come produttore leader in Europa di mobile computing rugged, continuando a espandere la gamma di soluzioni dedicate all'intero ciclo di vita dei prodotti e concentrandosi ancor di più sulla sostenibilità.

"La digitalizzazione della forza lavoro mobile rappresenta un nuovo mondo di opportunità per i nostri clienti, sia che si tratti di un vantaggio competitivo nei trasporti, nella logistica, nella produzione e nella supply chain, o di tempi di risposta e connettività migliorati per gli operatori sul campo dei servizi di emergenza e della difesa," ha commentato Vindevogel. "Ma l'hardware robusto da solo non è sufficiente: i clienti hanno bisogno di un partner di mobile computing in grado di lavorare al loro fianco - per tutto il ciclo di vita dei dispositivi - e che contribuisca a mantenerli competitivi. È su questo che ci concentriamo".

Nel corso del suo mandato come Deputy, Steven Vindevogel ha guidato lo sviluppo di TOUGHBOOK end-to-end solutions, un portfolio di managed services che offrono supporto permanente e personalizzato agli investimenti delle aziende in materia di mobile computing rugged - dallo sviluppo di applicazioni su misura alla manutenzione predittiva e all'assistenza. Questa attenzione accelererà man mano che l'azienda continuerà a sviluppare servizi a 360° per consentire ai clienti di sfruttare le nuove tecnologie, come le reti private 5G.

Nel 2023, Vindevogel ha anche supervisionato il lancio di TOUGHBOOK Revive, un'iniziativa circolare senza scopo di lucro che incoraggia i clienti a donare dispositivi dismessi per riciclarli o dare loro una seconda vita presso organizzazioni più piccole o enti di beneficenza. "Con i budget IT in contrazione e la sostenibilità che diventa un fattore importante nelle decisioni aziendali, gli utenti mobili vogliono essere sicuri di fare investimenti affidabili e rivolti al futuro," ha spiegato. "I nostri dispositivi sono progettati per durare molti anni, e grazie alla recente modularità integrata possono essere facilmente adattati sul campo, e nel corso del loro ciclo di vita, a compiti diversi. Il lancio di TOUGHBOOK Revive è stato un passo logico in questo viaggio per contribuire a creare un'economia circolare".

Prima del suo ingresso in Panasonic come Business Manager in Belgio, Steven Vindevogel ha lavorato presso altri giganti della tecnologia come Sony Ericsson e Packard Bell. Ha conseguito un master in Economia aziendale presso l'Università di Gand.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita