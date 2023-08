ZTE: fatturato di 7,72 miliardi di euro nel primo semestre del 2023

ZTE ha annunciato il fatturato per la prima metà del 2023: 60,70 miliardi di RMB (≃7,72 miliardi di euro), con un aumento dell'1,5% rispetto all'anno precedente. Secondo l'annuncio ufficiale, nel primo semestre del 2023:

l'utile netto attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società raggiunge i 5,47 miliardi di RMB ( ≃ 696 milioni di euro), con un aumento del 19,9% rispetto all'anno precedente;

l'utile netto dopo le voci straordinarie attribuibile ai possessori di azioni ordinarie della società aumenta del 31,8% rispetto all'anno precedente è di 4,91 miliardi di RMB ( ≃ 624 milioni di euro);

l'utile base per azione è di 1,15 RMB ( ≃ 0,15 euro);

i flussi di cassa netti derivanti dalle attività operative aumentano dell'83,6% e arrivano a 6,43 miliardi di RMB ( ≃ 818 milioni di euro), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Nella prima metà del 2023, ZTE ha investito 12,79 miliardi di RMB (≃1,6 miliardi di euro) in R&S, pari al 21,1% dei ricavi operativi. ZTE ha migliorato e continuerà a migliorare in modo sostanziale la competitività in tutti i suoi settori di attività, rafforzando le capacità dei prodotti e delle soluzioni infrastrutturali DICT.

Per quanto riguarda le entrate operative, l'Azienda registra 43,11 miliardi di RMB (≃5,9 miliardi di euro) nel mercato domestico, pari al 71,0% delle entrate operative complessive, mentre i ricavi operativi del mercato internazionale hanno raggiunto i 17,59 miliardi di RMB (≃2,2 miliardi di euro), coprendo il 29,0% dei ricavi operativi complessivi. In particolare, i tre principali settori di attività di ZTE - operator networks, servizi governativi e aziendali e servizi ai consumatori - hanno raggiunto rispettivamente 40,81 miliardi di RMB (≃5,2 miliardi di euro) , 5,87 miliardi di RMB (≃747 milioni di euro) e 14,02 miliardi di RMB (≃1,9 miliardi di euro).

