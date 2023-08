Bitdefender completa l'acquisizione di Horangi Cyber Security

Bitdefender ha annunciato di aver completato l'acquisizione di Horangi Cyber Security, società con sede a Singapore. L'acquisizione amplia le capacità di monitoraggio della superficie di attacco del portafoglio di prodotti e servizi di Bitdefender e consente alle aziende clienti di tutto il mondo di superare una gamma più ampia di sfide legate alla sicurezza informatica, tra cui il rilevamento degli errori di configurazione e delle vulnerabilità, la governance e la conformità in ambienti ibridi e multicloud.

Bitdefender arricchisce la sua piattaforma unificata di analisi dei rischi e della sicurezza GravityZone con le avanzate soluzioni Cloud Infrastructure Entitlement Management (CIEM) e Cloud Security Posture Management (CSPM) di Horangi. Clienti aziendali, provider di servizi gestiti (MSP) e partner di canale di Bitdefender disporranno così di funzionalità strategiche di governance e conformità della sicurezza cloud, oltre a soluzioni leader di mercato per la prevenzione delle minacce, la protezione, il rilevamento degli attacchi e la risposta agli incidenti.

L'acquisizione di Horangi porta con sé anche una serie di servizi all’avanguardia di cybersecurity, che comprende un team di esperti analisti di sicurezza certificati CREST, penetration tester, red team e consulenti di sicurezza. Il portafoglio di servizi Horangi completerà ed estenderà i servizi di Managed Detection & Response (MDR) di Bitdefender, aggiungendosi a un team d'élite di professionisti avanzati della sicurezza informatica che rilevano, valutano e bloccano gli attacchi in tempo reale (24X7) per le aziende clienti in tutto il mondo.

