IMOU torna a IFA con le ultimissime novità di prodotto e le tecnologie dedicate alla Smart Home

IMOU, azienda che opera nel settore della Smart Security, che offre soluzioni complete e innovative per la sicurezza domestica e delle piccole e medie imprese, torna a IFA (1-5 settembre, Berlino, Germania) , la più grande fiera tecnologica europea dedicata all’elettronica di consumo e agli elettrodomestici, per presentare la sua ricca gamma di prodotti concepiti per la sicurezza domestica e aziendale: Stand 106, Padiglione 22.

IMOU, che annuncerà in particolare i temi "Smart & Security” e “Cloud & Connectivity”, sarà lieta di mostrare al pubblico le quattro serie IPC che includono le gamme 4K UHD, IMOU SENSE, Innovative Camera e Telecamere a batteria, insieme a molti altri servizi e prodotti.

Andrea Battaglia, Country Sales Manager IMOU per l’Italia, ha commentato: “Torniamo a IFA con uno stand espositivo ricco di prodotti e novità, dove sarà possibile visitare più aree, che consentiranno al visitatore di prendere parte a un vero e proprio ‘viaggio’ nell’universo Smart Home di IMOU. Ambienti intelligenti e sicuri, prodotti di grande qualità ma estremamente semplici da installare che dimostrano, ancora una volta, il forte impegno di IMOU nel garantire agli utenti di poter essere sempre ‘sicuri e sereni ovunque’, così come recita il motto dell’azienda”.

IMOU vanta 10 anni di esperienza nel campo della sicurezza e ha costruito 3 parchi industriali produttivi in tutto il mondo: a IFA 2023 l’azienda illustrerà come ridefinire il concetto di “Smart & Security” per l’intero settore.

Al centro dello stand espositivo, quattro innovative serie IPC, che includono la gamma 4K UHD, la gamma IMOU SENSE™, la gamma Innovative Camera e le Telecamere a batteria.

Rex 3D 4K, Knight 4K e Cruiser 2 4K sono i "tre moschettieri" della serie 4K UHD: telecamere di sicurezza 4K con svariate funzionalità, progettate per specifici scenari di sorveglianza interna/esterna.

E per la serie IMOU SENSE sarà possibile “conoscere da vicino” le nuove Bullet 3, Versa 2 e Cruiser 2C: tre prodotti dotati di Intelligenza Artificiale per il rilevamento di persone, veicoli, animali domestici, basati sulla tecnologia proprietaria IMOU SENSE che aumenta la precisione nel riconoscimento di persone/veicoli/animali domestici fino al 99% e al 50% rispetto agli algoritmi tradizionali di altri produttori di chip. La matrice dell'algoritmo AI Human & Vehicle Detection, sviluppato internamente, è in grado di ridurre il tasso di errore del 35-50%.

Oltre alla serie 4K UHD, che vanta la risoluzione più alta sul mercato, e alla serie IMOU SENSE sviluppata internamente, IMOU porta a IFA anche i prodotti della gamma Innovative Camera, tra cui la nuova Bulb Camera, semplicissima da installare grazie alle viti E26/E27, le telecamere di sicurezza per interni Cruiser Dual e Ranger Dual, con due obiettivi integrati che possono facilmente coprire due diversi angoli di sorveglianza, la telecamera Cruiser 4G, che supporta la connessione 4G senza Wi-Fi, e la Rex VT con panoramica, inclinazione e schermo informativo intelligente integrato.

IMOU aggiunge alla vasta gamma di prodotti in area Smart & Security anche le serrature intelligenti e i robot. Fiore all'occhiello della famiglia IMOU Robot, RV2, tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati presenti sul mercato, con stazione base autopulente: scelta ideale per chi desidera inserire un robot di pulizia realmente smart all’interno della propria casa. E, mentre la famiglia IMOU Robot mostra ancora una volta quanto IMOU sia "intelligente", Smart Lock - Rock 1, con integrata una fotocamera da 3MP ed obiettivo grandangolare da 150°, insieme al campanello intelligente DB60, è la ciliegina sulla torta che va ad aggiungere alle soluzioni di sicurezza domestica IMOU dettagli molto personalizzati.

Oltre all’universo “Smart & Security”, IMOU ha realizzato un sistema di facile accesso anche per le famiglie e i proprietari di piccole e medie imprese con servizi Cloud e tecnologia di connettività avanzati: con 40 milioni di utenti registrati in tutto il mondo e 80 milioni di dispositivi accessibili, IMOU Cloud è stato creato con molteplici certificazioni di sicurezza e offre servizi e dispositivi a un enorme numero di utenti.

A IFA 2023 IMOU presenterà ai visitatori anche i router AC1200 e AX3000 e Switch Gigabit a 5 ed 8 porte che supportano porte di rete gigabit complete, oltre a una straordinaria gamma di prodotti IoT dal design innovativo, come sensori e rilevatori, centraline di allarme intelligenti, telecomandi IR, prese e lampadine intelligenti che supportano il protocollo Matter.

All’interno dello stand espositivo IMOU anche uno spazio semi-chiuso, che mostrerà “fisicamente” i vantaggi offerti dalle tecnologie AI e Cloud sviluppate internamente, nonché per incontrare i proprietari di piccole e medie imprese e personalizzare hardware, software, prodotti e servizi cloud direttamente sul posto, per soddisfare specifiche esigenze da parte delle aziende, adattandosi ai più svariati scenari.

IMOU ritiene che tecnologia e bellezza possano essere integrate e dunque che la tecnologia smart sia presentabile in modo visivamente accattivante, andando però a rispondere alle esigenze di scenari specifici e di utenti mirati.

