Le novità FRITZ! a IFA 2023: fibra ottica, Wi-Fi 7 e Smart Home

Con il motto “Powerful Connections”, AVM, l’azienda berlinese specialista in comunicazioni, presenta tutte le novità per le connessioni in fibra ottica, il Wi-Fi 7 e la Smart Home del futuro. Il nuovo modello di punta, il FRITZ!Box 5690 Pro, combina fibra ottica e DSL in un unico dispositivo: un potente router Wi-Fi tri-band con Wi-Fi 7 e Zigbee. Maggiore velocità e latenza ridotta su rete elettrica grazie al nuovo FRITZ!Powerline 1240 AX.

Maggiore controllo dei consumi e risparmio energetico grazie a FRITZ!DECT 350, il nuovo dispositivo per porte e finestre. Nuove funzionalità su MyFRITZ!Net: analisi dei consumi sempre a portata di mano per le prese smart FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210. Smart Home ancora più versatile grazie all’integrazione con gli standard Matter e Zigbee. Configurazione dei FRITZ!Box ancora più intuitiva attraverso l'app MyFRITZ!

FRITZ!Box 5690 Pro: il nuovo top di gamma per connessioni in fibra ottica e DSL con tri-band Wi-Fi 7 e Zigbee

La fibra ottica sta arrivando in molte abitazioni e il passaggio da DSL a fibra ottica è vicino. Il nuovo FRITZ!Box 5690 Pro offre la flessibilità necessaria per questo passaggio tecnologico. Con Wi-Fi 7, Zigbee e DECT, oltre a un potente processore e molte opzioni di connessione tramite LAN gigabit e USB. Il nuovo modello di punta, con un elegante design verticale, è adatto a tutte le più comuni connessioni in fibra ottica: per gli standard GPON e AON e tramite la porta WAN da 2,5 GBit/s per l'utilizzo con un modem in fibra ottica (ONT). In alternativa, il FRITZ!Box 5690 Pro può essere utilizzato su tutte le connessioni DSL, incluso il supervectoring, per velocità fino a 300 MBit/s. Il modello premium è anche un router Mesh tri-band e supporta il Wi-Fi 7, la prossima generazione di connessioni Wi-Fi, con miglioramenti in termini di latenza, velocità e volume di produzione. Il FRITZ!Box 5690 Pro può trasmettere sulle tre bande di frequenza 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, raggiungendo velocità di trasmissione fino a 18.5 Gbit/s in conformità con gli standard Wi-Fi 6 e 7. Grazie alla nuova banda a 6 GHz utilizzata esclusivamente per il Wi-Fi, una serie di dispositivi mobili può comunicare attraverso il Wi-Fi a velocità elevate senza interferenze radar. Il FRITZ!Box 5690 Pro include ulteriori funzionalità per la Smart Home: oltre a DECT ULE, dispone anche dello standard wireless Zigbee ed è predisposto per Matter. Inoltre, il FRITZ!Box 5690 Pro è dotato di un potente networking, di un sistema telefonico, VPN, accesso ospiti Wi-Fi, firewall e porte USB per collegare dispositivi di archiviazione o chiavi di protezione mobili.

Nuove funzionalità per le connessioni in fibra ottica con i FRITZ!Box Fiber

AVM presenta nuove funzionalità all’interno dell'interfaccia utente dei prodotti FRITZ!Box Fiber. È possibile ricevere tutte le informazioni sulla qualità e la velocità delle connessioni in fibra. Tutti i modelli FRITZ!Box Fiber, FRITZ!Box 5590 e 5530 Fiber, nonché il nuovo 5690 Pro, possono essere collegati direttamente alla connessione in fibra ottica. Gli utenti possono inserire nella scatola di giunzione il cavo in fibra ottica incluso nella confezione. La procedura della prima configurazione guida l'utente in modo intuitivo attraverso tutte le impostazioni. Rispetto all'utilizzo di due dispositivi - un modem (ONT) e un router - un singolo dispositivo consuma meno energia ed è in grado di far risparmiare fino al 40%. Utilizzare un dispositivo integrato per fibra ottica, DSL, cavo e 5G è anche più sicuro, poiché gli aggiornamenti sono disponibili in modo centralizzato e le nuove funzioni sono subito disponibili. Tutti i modelli di FRITZ!Box Fiber operano nella rete in fibra ottica in conformità agli standard e offrono ai provider di rete e agli utenti una grande trasparenza per connessioni internet veloci e stabili.

Wi-Fi 7 di nuova generazione per fibra ottica, DSL e cavo

AVM presenta i suoi primi prodotti con Wi-Fi 7: il FRITZ!Box 5690 Pro e il FRITZ!Box 6670 Cable. Il futuro standard IEEE 802.11be, anche noto come Wi-Fi 7, offre vantaggi incredibili nelle bande di frequenza a 2,4 e 5 GHz e copre anche la nuova frequenza a 6 GHz. Grazie alla larghezza di banda a 320 GHz, la banda a 6 GHz consente una trasmissione dei dati molto elevata e può essere utilizzata esclusivamente per Wi-Fi senza interferenze radar. Questa combinazione di bassa latenza e alta trasmissione dei dati consente una comunicazione wireless in tempo reale per applicazioni come, ad esempio, la realtà virtuale, il cloud computing e il gaming. Il FRITZ!Box 5690 Pro sfrutta appieno i vantaggi del Wi-Fi 7 nelle bande a 5 e 6 GHz. Il nuovo FRITZ!Box 6670 Cable porta l'alta velocità del Wi-Fi 7 nella connessione via cavo. Trasmette su 2,4 e 5 GHz, offre un potente Mesh Wi-Fi e supporta Zigbee e DECT ULE. La porta LAN da 2,5 gigabit e le quattro porte LAN assicurano una rapida distribuzione dei dati nella rete. Innovative funzionalità per il Mesh Wi-Fi e un sistema telefonico per telefoni cordless completano il portfolio del nuovo FRITZ!Box Cable. Inoltre, dispone di un sintonizzatore TV integrato che consente di trasmettere segnali televisivi nella rete domestica tramite Wi-Fi.

Maggiore portata del Wi-Fi grazie a FRITZ!Powerline 1240 AX con Wi-Fi 6

Il nuovo FRITZ!Powerline 1240 AX è perfetto quando i muri sono troppo spessi e le distanze in casa sono troppo grandi. È ottimizzato per la rete Mesh e trasmette i dati attraverso le linee elettriche con velocità fino a 1200 Mbit/s e tramite Wi-Fi 6 fino a 600 Mbit/s. Grazie a FRITZ!OS e al Mesh Wi-Fi, il FRITZ!Powerline 1240 AX viene integrato nella rete domestica semplicemente premendo un pulsante e crea una rete Wi-Fi senza soluzione di continuità con gli altri prodotti FRITZ!. Utilizzando la tecnologia powerline conforme allo standard HomePlug AV e il Wi-Fi 6 a 2,4 GHz, la rete domestica può arrivare anche nelle stanze in cui gli utenti non avevano mai avuto un accesso wireless. Sarà possibile utilizzare internet anche nel seminterrato o in giardino, godendo di tutti i vantaggi della rete FRITZ!.

FRITZ!DECT 350: il nuovo dispositivo per porte e finestre

AVM presenta un nuovo sensore magnetico per porte e finestre: FRITZ!DECT 350 rileva immediatamente quando porte o finestre vengono aperte, chiuse o inclinate. Meno sprechi energetici con il sensore DECT ULE e i controlli intelligenti FRITZ!DECT 302 e 301. È davvero semplice configurare scenari come "Se finestra aperta, allora abbassare il riscaldamento". Tutti i dispositivi FRITZ! Smart Home e i dispositivi Zigbee compatibili possono essere controllati attraverso il FRITZ!DECT 350, consentendo agli utenti di configurare molti più scenari e routine. Per una maggiore sicurezza, lo stato del sensore può essere verificato attraverso l’app FRITZ! Smart Home, il FRITZ!Fon e il FRITZ!OS. Il FRITZ!DECT 350 può essere montato utilizzando la striscia adesiva inclusa nella confezione in modo da essere nascosto direttamente tra l'anta e il telaio delle finestre di tipo Eurofold.

Matter e Zigbee per una Smart Home ancora più versatile

Grazie a FRITZ!Smart Gateway, AVM è in grado di gestire le luci a LED Zigbee e DECT ULE di diversi produttori tramite un FRITZ!Box e le app. Inoltre, AVM sta integrando nei suoi prodotti Matter, il nuovo standard IP per Smart Home. Nella prossima versione di FRITZ!OS sarà unito il FRITZ!Box e il FRITZ!Smart Gateway in quello che viene denominato un "bridge" Matter.

Le nuove funzionalità per il risparmio energetico di FRITZ!DECT 200 e FRITZ!Box

AVM sta ampliando le funzionalità per l’analisi energetica per le prese smart FRITZ!DECT 200 e 210. Tramite il servizio gratuito MyFRITZ!Net, gli utenti possono salvare i dati di consumo a lungo termine e visualizzarli e analizzarli in tempo reale. L'ultima panoramica dei consumi è sempre disponibile anche tramite smartphone. Questo servizio mostra il consumo energetico dei dispositivi elettrici connessi tramite il FRITZ!DECT 200, il "miglior misuratore smart di potenza ", secondo l'organizzazione dei consumatori Stiftung Warentest, o tramite il FRITZ!DECT 210. FRITZ!Box memorizza i dati di consumo annuali mentre MyFRITZ!Net li conserva a lungo termine, consentendo agli utenti di analizzare e confrontare il consumo energetico nel corso di un periodo più lungo. Le prestazioni energetiche correnti e totali possono essere analizzate su diversi periodi di tempo. Gli utenti possono già verificare lo stato dei loro prodotti FRITZ! e avviare aggiornamenti o condivisioni su myfritz.net. MyFRITZ!Net facilita l'ottimizzazione dei costi energetici. Se desideri ridurre il consumo energetico del tuo FRITZ!Box, puoi farlo facilmente dalla versione FRITZ!OS 7.56 selezionando la modalità risparmio energetico. Questa modalità combina le opzioni di risparmio energetico per Wi-Fi, LAN e USB nella sezione "Sistema > Monitoraggio energetico", gli utenti possono scegliere tra "Modalità di risparmio energetico" e "Modalità bilanciata".

La nuova configurazione guidata di MyFRITZ!App e il passaggio semplificato a un nuovo FRITZ!Box

Il nuovo MyFRITZ!App Configuration wizard (per Android, iOS) consente di avviare rapidamente e intuitivamente l'operatività di un nuovo FRITZ!Box tramite smartphone. Durante la prima configurazione, l'app guida l'utente passo dopo passo attraverso l'installazione. L'app fornisce anche utili consigli sull'accesso ospiti Wi-Fi, il parental control, i blocchi delle chiamate e molto altro ancora. Inoltre, è disponibile una nuova funzione con FRITZ!OS 7.56: l’assistente per il passaggio a un nuovo FRITZ!Box. Vengono predisposte tutte le impostazioni importanti (per internet, telefonia e Wi-Fi), e tutti i dispositivi collegati al precedente FRITZ!Box (come FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline e FRITZ!DECT) vengono registrati automaticamente sul nuovo FRITZ!Box, insieme ai dispositivi della rete domestica. Anche l'account MyFRITZ! configurato per il vecchio FRITZ!Box viene trasferito, in modo che sia possibile continuare a utilizzare le connessioni VPN configurate.

Le novità delle FRITZ!App

AVM non ha apportato novità solo a MyFRITZ!App, anche le altre app gratuite offrono nuove funzionalità. FRITZ!App WLAN è pronta per il Wi-Fi 7 e mostra anche la nuova banda di frequenza a 6 GHz. FRITZ!App Fon è ora in grado di gestire anche il video: gli utenti possono visualizzare immagini e video catturati dal loro citofono o telecamera IP e aprire la porta per dare il benvenuto ai visitatori. Anche FRITZ!App Smart Home ha nuove funzionalità: mostra i dispositivi Zigbee registrati con il FRITZ!Smart Gateway e, se desiderato, notifica gli eventi nella Smart Home, ad esempio quando i dispositivi vengono accesi o spenti. Inoltre, è ancora più comodo perché i dispositivi FRITZ! Smart Home possono essere registrati direttamente dall'app.

