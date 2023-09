Altair ha annunciato che Altair SLC è ora disponibile su Google Cloud Marketplace . I clienti di Google Cloud Marketplace possono ora accedere ad Altair SLC senza bisogno di ulteriori richieste di budget o di approvazione da parte del fornitore.

"Avere la giusta tecnologia per semplificare la migrazione dei carichi di lavoro esistenti verso il cloud è essenziale", ha dichiarato Dai Vu, managing director, Cloud Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud. "Con Altair SLC ora disponibile su Google Cloud Marketplace, Altair sta aiutando i clienti con una semplice migrazione che può aiutarli a competere meglio sul mercato".

Altair SLC è un ambiente alternativo per il linguaggio SAS che non richiede middleware di terze parti per elaborare applicazioni contenenti il linguaggio SAS.

Il suo compilatore supporta il linguaggio SAS, la sintassi delle macro e include il supporto di procedure per la statistica, l'analisi delle serie temporali, la ricerca operativa, l'apprendimento automatico, la gestione delle matrici, la ricerca operativa, la creazione di grafici e la distribuzione degli output. Altair SLC riduce i costi di capitale e le spese operative degli utenti grazie alla sua eccellente capacità di gestire elevati livelli di rendimento.

"I vantaggi esclusivi di Altair SLC ne fanno una soluzione unica nel panorama del software odierno e siamo certi che i clienti scopriranno che diventerà rapidamente una preziosa aggiunta al loro kit di strumenti", ha dichiarato Sam Mahalingam, Chief Technology Officer di Altair. "Inoltre, spostare i carichi di lavoro dai mainframe on-premises al cloud con Altair SLC aiuta le organizzazioni a migliorare, a garantire il futuro degli investimenti esistenti e a ridurre i costi dell'infrastruttura e della relativa amministrazione".

Le caratteristiche principali di Altair SLC sono:

Capacità multilinguaggio e multipiattaforma: Il compilatore di linguaggio SAS della soluzione esegue codice in linguaggio SAS e SQL e utilizza compilatori Python e R per eseguire codice Python e R e scambiare dataset in linguaggio SAS, Pandas e frame di dati R. Il software funziona e viene eseguito su mainframe IBM, nel cloud e su server e workstation con diversi sistemi operativi. Supporta sia l'invio di lavori in remoto che la possibilità di scambiare dati tra mainframe, cloud e installazioni on-premise.

Migrazione senza problemi: Gli strumenti di analisi del codice di Altair SLC sono in grado di analizzare migliaia di programmi in linguaggio SAS in pochi minuti e il team di Altair sfrutterà la sua pluriennale esperienza per supportare gli utenti durante l'intero processo di migrazione, comprese le fasi di valutazione, proof of concept e rollout.

Facile accesso ai dati: Altair SLC può accedere praticamente a qualsiasi fonte di dati, compresi servizi cloud, Hadoop, data warehouse, database, linguaggio SAS, SPSS, Microsoft® Excel®, CSV e altri formati di dati basati su file, senza limiti di volume.