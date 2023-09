Le novità Lenovo presentate a IFA 2023

Lenovo ha annunciato diversi nuovi prodotti e soluzioni che arriveranno sul mercato nella prossima stagione. Le novità includono soluzioni ottimizzate dall'intelligenza artificiale in ambito gaming, un rivoluzionario monitor 3D, soluzioni software, accessori e molto altro ancora.

Innanzitutto è protno all'edorsio sul mercato il nuovo Lenovo Legion Go, il primo dispositivo portatile da gaming Windows di Lenovo che offre ai gamer più libertà di giocare come e dove vogliono. Lenovo Legion Go è progettato per soddisfare i player più esigenti, alla ricerca della massima qualità e delle migliori specifiche per il proprio device. Insieme ai nuovi Lenovo Legion Glasses dotati di micro-OLED e alle nuove cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones, il debutto di Lenovo Legion Go rappresenta una marcata espansione dell'ecosistema Lenovo Legion che oggi vanta PC gaming, monitor, accessori, software e servizi che consentono ai giocatori di immergersi nei loro titoli preferiti.

Il nuovo Lenovo Legion Go porta la potenza dei giochi per PC Windows in un fattore di forma mobile portatile, basato sui processori AMD Ryzen serie Z1 che danno vita ai giochi sul display Lenovo PureSight Gaming Display da 8,8 pollici.

Per i giocatori che desiderano portare la propria esperienza di gioco on-the-go a un livello superiore, possono aggiungere a Lenovo Legion Go i nuovi Lenovo Legion Glasses che sfruttano la tecnologia micro-OLED per offrire l'esperienza video su schermo ampio con un device che sta in tasca.

Per un'esperienza di gioco davvero coinvolgente, le nuove cuffie Lenovo Legion E510 7.1 RGB Gaming In-Ear Headphones offrono audio surround 7.1 ad alta risoluzione con controller multifunzione inline.







Lenovo Legion 9i (16", 8) invece è il primo laptop da gioco da 16 pollici top di gamma nell'ecosistema Lenovo Legion – e dell’intero settore - con un sistema di raffreddamento a liquido integrato1, progettato per giocatori e content creator che hanno a che fare con pesanti carichi di lavoro grafico e necessitano di una soluzione di progettazione completa a portata di mano. Lenovo Legion 9i è il top di gamma Lenovo Legion che include anche la serie Lenovo Legion Pro per i giocatori più competitivi e la serie Lenovo Legion Slim per i giocatori più attenti alla mobilità, nonché display e periferiche Lenovo Legion. Oggi Lenovo annuncia anche zaini della linea gaming Lenovo Legion 16" GB700 e GB400, due opzioni che offrono ai giocatori la possibilità di scegliere tra uno zaino agile e sottile o maggiore volume senza sacrificare la protezione del loro Lenovo Legion 9i (16", 8) o qualsiasi altro laptop o accessorio.







Oltre ai nuovi dispositivi gaming, Lenovo svela nuove soluzioni tecnologiche per soddisfare le moderne esigenze in continua evoluzione degli utenti in azienda. Un nuovo monitor, software e accessori che non sono progettati solo per potenziare le capacità della forza lavoro da remoto nei moderni contesti di lavoro ibridi, ma anche per affrontare le sfide delle aziende mentre digitalizzano le operazioni tra i dipartimenti. Una recente ricerca di Lenovo mostra che la gestione della forza lavoro da remoto e dei team distribuiti a livello globale rimane una delle maggiori sfide per i CIO.2 Ecco perché le nuove soluzioni integrano un'impressionante potenza di elaborazione, 3D immersivo e sicurezza avanzata per creare un'esperienza unificata e incentrata sull'utente.

Per i creatori di contenuti professionali che necessitano di una visualizzazione 3D coinvolgente, il nuovo monitor ThinkVision 27 3D – uno straordinario monitor da 27 pollici, senza visore e compatibile con 2D/3D – offre effetti 3D fluidi e eye-tracking in tempo reale.

Le nuove cuffie Lenovo Wired VOIP e Lenovo Wired ANC headset Gen 2 sono soluzioni audio di alta qualità per i professionisti che operano in ambienti di lavoro ibridi, includono una casella di controllo delle chiamate in linea, cancellazione attiva del rumore e compatibilità con le piattaforme di video conferenza più diffuse.

Per il lavoro remoto e per supportare gli sforzi di sostenibilità, Lenovo Device Manager basato su cloud implementerà nuove funzionalità avanzate che includono una soluzione completa di gestione dell'energia basata sull'intelligenza artificiale che aiuta a gestire in modo efficiente le flotte di dispositivi e ottimizza il consumo energetico.

A completare la nuova gamma c'è una selezione di comodi zaini, lo zaino Lenovo ThinkPad Professional da 16 pollici Gen 2 e il ThinkPad Professional da 16 pollici e 14 pollici Topload Gen 2.

