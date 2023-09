Apple svela iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Apple ha presentato iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, i modelli Pro più leggeri mai progettati da Apple e realizzati in titanio di grado aerospaziale, robusto e allo stesso tempo leggero.

Disponibili con display da 6,1" e 6,7", iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max presentano un design in titanio robusto e leggero, una novità assoluta per iPhone. Questa lega pregiata, la stessa impiegata nell’industria aerospaziale, ha uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli e ha permesso a Apple di realizzare la linea Pro più leggera di sempre. Entrambi i modelli hanno una nuova elegante texture spazzolata, profili smussati e i bordi più sottili mai visti su iPhone. La linea Pro è costruita per durare grazie alla combinazione di titanio ultraresistente, il vetro posteriore più robusto mai visto su uno smartphone e la parte anteriore in Ceramic Shield all’avanguardia nel settore. Tramite un processo termomeccanico, una novità assoluta nel settore, le bande in titanio racchiudono una nuova sottostruttura in alluminio 100% riciclato; grazie alla diffusione allo stato solido, il legame tra i due metalli è incredibilmente forte. La cornice in alluminio contribuisce alla dissipazione termica e facilita la sostituzione del vetro posteriore. Questo nuovo design dà risalto al display Super Retina XDR con tecnologie always-on e ProMotion per un’esperienza di visualizzazione eccezionale.

Il nuovo tasto Azione sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: è possibile scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, se attivare Memo vocali, le modalità Full immersion, Traduci3 e accedere alle funzioni per l’accessibilità come Lente d’ingrandimento, oppure usare Comandi Rapidi per altre opzioni. Grazie alla pressione prolungata con feedback aptico perfezionato e indicazioni visive in Dynamic Island, il nuovo tasto attiva l’azione desiderata.







iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max offrono prestazioni e capacità Pro grazie al chip A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri del settore. Continuando nel solco della leadership Apple in ambito chip per smartphone, il processore A17 Pro introduce miglioramenti all’intero chip, inclusa la più importante riprogettazione della GPU nella storia dell’azienda. La nuova CPU è fino al 10% più veloce grazie a miglioramenti della microarchitettura e del design, e il Neural Engine è ora fino a 2 volte più scattante per funzioni come l’autocorrezione e Voce personale in iOS 17. La GPU di livello Pro è fino al 20% più veloce e rende possibili esperienze completamente nuove, avendo un nuovo design a 6-core che incrementa le prestazioni di picco e l’efficienza energetica. Grazie all’introduzione del ray tracing con accelerazione hardware, 4 volte più veloce della tecnica basata su software, iPhone 15 Pro offre una grafica più fluida e un’esperienza più coinvolgente per gaming e realtà aumentata. iPhone 15 Pro consente di vivere esperienze di gioco ultra realistiche direttamente nel palmo di una mano, con titoli di livello console mai visti prima su uno smartphone, come Resident Evil Village, Resident Evil 4, Death Stranding e Assassin’s Creed Mirage.

Grazie alla profonda integrazione di hardware e software, l’evoluto sistema di fotocamere dei modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max racchiude l’equivalente di sette obiettivi professionali, ed è tutto possibile grazie al chip A17 Pro. Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48MP, progettata in esclusiva per la linea Pro, offre ancora più flessibilità agli utenti grazie a una nuova impostazione predefinita a risoluzione super alta da 24MP, offrendo un’incredibile qualità di immagine in una dimensione di file ideale per l’archiviazione e la condivisione. La fotocamera principale consente di alternare le tre lunghezze focali più diffuse, 24 mm, 28 mm e 35 mm, e di selezionarne una come nuova impostazione predefinita. Oltre al formato ProRAW da 48MP, supporta anche le immagini HEIF da 48MP con una risoluzione 4 volte superiore. iPhone 15 Pro ha un ampio teleobiettivo 3x e iPhone 15 Pro Max offre lo zoom ottico più potente mai visto su un iPhone: 5x a 120 mm. Ideale per scattare primi piani e foto naturalistiche o per catturare l’azione da maggiori distanze, il nuovo teleobiettivo su iPhone 15 Pro Max ha un innovativo design a tetraprisma con modulo 3D combinato di stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus su sensore, il sistema di stabilizzazione più evoluto mai creato da Apple.







iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max hanno iOS 17,9 il sistema operativo che rende iPhone ancora più intuitivo e personale, e nuove caratteristiche:

L’app Telefono è stata aggiornata con Poster di contatto, che consente di personalizzare il nostro aspetto così come appare ai contatti che ci chiamano, e Segreteria in diretta, che sfrutta la potenza del chip A17 Pro per visualizzare la trascrizione in tempo reale sul dispositivo quando qualcuno ci lascia un messaggio in segreteria; è anche possibile rispondere alla chiamata mentre l’altra persona sta registrando il messaggio.

Messaggi offre una nuova esperienza con gli adesivi, una funzione di ricerca più potente, la trascrizione dei messaggi audio e Tutto bene, che consente di avvisare in automatico amici e parenti quando arriviamo a destinazione sani e salvi.

NameDrop offre un nuovo modo di utilizzare AirDrop per condividere più facilmente le informazioni di contatto semplicemente avvicinando due iPhone. Lo stesso gesto permette di condividere altri contenuti via AirDrop; ora è anche possibile continuare a inviare file di grandi dimensioni via internet se ci si allontana.10

StandBy offre un’esperienza personalizzabile a tutto schermo con informazioni a colpo d’occhio pensate per essere visibili a distanza quando iPhone è di lato e in carica. Con il display always-on di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, StandBy resta attivo per mostrare informazioni utili, ideale quando si posiziona il dispositivo sulla scrivania, sul comodino o sul piano della cucina.

I widget interattivi sulla schermata Home, sulla schermata di blocco e in StandBy consentono di compiere azioni con un semplice tap, così è più facile completare una lista di cose da fare o riprodurre e mettere in pausa un brano direttamente dal widget.

Safari offre un livello di protezione superiore per Navigazione privata e introduce i profili, che aiutano a separare gli argomenti della navigazione, per esempio tra lavoro e vita privata.

iOS 17 offre numerosi altri aggiornamenti incredibili tra cui Diario,11 una nuova app che aiuta a riflettere ed esprimere gratitudine tramite la scrittura di un diario, miglioramenti ad autocorrezione e Dettatura che consentono di inserire testo in modo più facile e veloce che mai, la condivisione di password e passkey con Portachiavi iCloud e tante altre funzioni.





iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili in titanio nero, titanio bianco, titanio blu e titanio naturale. iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di €1.239 (IVA incl.) o €51,62 al mese, con capacità di archiviazione di 128GB, 256GB, 512GB e 1TB. iPhone 15 Pro Max ha un prezzo di partenza di €1.489 (IVA incl.) o €62,04 al mese, con capacità di archiviazione di 256GB, 512GB e 1TB.

Apple offre ottimi modi per risparmiare e passare all’ultimo modello di iPhone. È possibile ottenere un credito da €240-€760 con la permuta di un iPhone 11 o di un modello successivo per l’acquisto di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max sull’Apple Store Online o in un Apple Store. Per una valutazione del proprio dispositivo e per consultare i termini e le condizioni, è possibile visitare la pagina apple.com/it/shop/trade-in.

In oltre 40 Paesi e aree geografiche, tra cui Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti, sarà possibile preordinare iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max a partire dalle ore 5:00 PDT di venerdì 15 settembre, con disponibilità da venerdì 22 settembre.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno disponibili a Macao, in Malesia, Turchia, Vietnam e in altri 17 Paesi e aree geografiche a partire da venerdì 29 settembre.

Il portafoglio MagSafe FineWoven e la custodia MagSafe FineWoven saranno entrambi disponibili a un prezzo di €69 per la linea iPhone 15 in cinque nuovi colori: nero, grigio talpa, mulberry, blu Pacifico ed evergreen. Oltre alla custodia trasparente per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max a un prezzo di €59 (IVA incl.), sarà disponibile anche una custodia MagSafe in silicone a un prezzo di €59 (IVA incl.) nei colori nero, blu tempesta, clay, rosa chiaro, guava, orange sorbet, verde Cipro e winter blue.

iOS 17 sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento software a partire da lunedì 18 settembre.

Dal 18 settembre iCloud+ offrirà due nuovi piani: 6TB a €29,99 al mese e 12TB a €59,99 al mese. Garantirà uno spazio aggiuntivo per conservare e condividere facilmente file, foto, video e altri contenuti in modo ancora più sicuro e accessibile. I nuovi piani sono perfetti per chi ha librerie foto e video di grandi dimensioni o per chi utilizza “In famiglia”, e offriranno accesso a funzioni premium come Relay privato, Nascondi la mia email, domini email personalizzati e supporto per Video sicuro di HomeKit.

Chi acquista un iPhone 15 Pro o un iPhone 15 Pro Max ha diritto a tre mesi di Apple Arcade e Apple Fitness+ gratis con la sottoscrizione di un nuovo abbonamento.

