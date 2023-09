Visa e Scalapay: partnership per espandere i pagamenti rateali in tutta Europa

Visa e Scalapay, piattaforma leader nel Buy Now, Pay Later (BNPL), hanno annunciato una partnership volta a innovare il panorama dei pagamenti rateali in Italia, Francia e Spagna. La collaborazione combina le competenze e la capacità di innovazione di entrambe le società per offrire ai consumatori soluzioni di pagamento flessibili e di semplice utilizzo.

L'accordo consentirà a Scalapay di offrire nuove soluzioni di pagamento rateale per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori, abilitandoli a effettuare pagamenti rateali con maggiore controllo e comodità.

La collaborazione tra Visa e Scalapay si concretizza in un momento di crescente rilevanza del BNPL in Italia. Secondo l'Osservatorio annuale Visa con focus su micro e piccoli esercenti, la conoscenza del BNPL in Italia è elevata: il 25% degli esercenti lo offre già alla propria clientela, il 32% è interessato a proporlo e il 54% a utilizzarlo per gli acquisti aziendali.

Tra i maggiori benefici del BNPL per gli esercenti italiani, Scalapay ha individuato un aumento del 48% del valore medio degli ordini, un incremento dell’11% del tasso di conversione insieme a un 64% del tasso di ripetizione degli acquisti e una crescita del numero di clienti del 55%. Lato consumatori, l'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, di cui Visa e Scalapay sono partner, nel 2022 ha rilevato che in Italia le transazioni BNPL hanno raggiunto i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del +253% rispetto al 2021, per l’86% effettuate online.

