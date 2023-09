iliad firma il “Codice di Condotta per attività di call center”

iliad ha aderito al “Codice di Condotta per attività di call center” approvato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Codice di Condotta è il frutto di un tavolo di lavoro promosso da AGCOM che ha visto la partecipazione degli operatori del settore e delle associazioni di categoria, il cui obiettivo è quello di contribuire alla corretta applicazione della normativa sul telemarketing e teleselling, nonché alla diffusione di principi a tutela dei consumatori.

iliad non ha svolto e continua a non svolgere attività di teleselling e telemarketing in outbound. Ciononostante, ha attivamente lavorato con AGCOM per arrivare a questo risultato. L’azienda, infatti, si impegna fin dal primo giorno a mettere al centro della propria attività verità e fiducia nel rapporto con le persone, alzando sempre di più i propri standard di trasparenza.

Per questo motivo, l’operatore lavora costantemente con tutte le istituzioni del settore per aumentare sempre di più il livello di tutela dell’utente; è dunque con questo spirito che iliad ha deciso di aderire al Codice.

