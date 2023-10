Windtre: Wi-Fi Calling ora disponibile su tutte le reti Wi-Fi

In arrivo novità per i clienti WindTre, che ora potranno utilizzare Wi-Fi Calling dappertutto, anche sulla rete wi-fi di altri operatori. La funzionalità consente di chiamare e ricevere, in assenza di segnale mobile, agganciandosi a una connessione wi-fi disponibile. Il tutto con un’esperienza stabile e fluida, senza interruzioni di chiamata.

La funzionalità Wi-Fi Calling, utilizzabile con tutte le offerte mobili WINDTRE e uno smartphone abilitato, è disponibile per tutti i clienti consumer, professionisti e aziende ed è inclusa gratuitamente con le offerte Super Fibra, Super Fibra Professional e con i piani WINDTRE Business. Le soluzioni WINDTRE includono connessione in fibra fino a 2,5 Gigabit, modem Wi-Fi 6 e GIGA illimitati anche per le linee mobili fino ad un massimo di 3 sim.

