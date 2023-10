Intel avvia la produzione EUV presso la Fab 34

Intel ha annuncito l'arrivo della tecnologia Intel 4, basata sulla tecnologia extreme ultraviolet (EUV); si tratta del primo utilizzo dell'EUV nella produzione ad alto volume (HVM) in Europa. Questa importante pietra miliare inaugura la manifattura di prodotti futuri quali i nuovi processori Intel Core Ultra di Intel (nome in codice Meteor Lake), che apriranno la strada ai PC con AI, nonché i processori Intel Xeon di futura generazione prodotti sul nodo del processo Intel 3 e in arrivo nel 2024.

La tecnologia EUV impiegata nella produzione di Intel 4 è ampiamente adottata negli avanzati nodi delle tecnologie a semiconduttore su cui sono basate le applicazioni informatiche più impegnative, come l'intelligenza artificiale (AI), le reti mobili avanzate, la guida autonoma, i nuovi data center e le applicazioni cloud. L’EUV svolge un ruolo fondamentale nel portare Intel verso il suo obiettivo strategico di fornire cinque nodi in quattro anni e riconquistare la leadership nella tecnologia di processo entro il 2025.

L'apertura della Fab 34 a Leixlip, in Irlanda, unita all’impianto di fabbricazione di wafer previsto da Intel a Magdeburgo, in Germania, e all'impianto di assemblaggio e test previsto a Breslavia, in Polonia, contribuirà a creare una catena del valore end-to-end leader nella produzione di semiconduttori avanzati in Europa. In quanto sede di industrie all’avanguardia della tecnologia – intelligenza artificiale, telecomunicazioni, data center, settore automobilistico e altre – l’Europa ha bisogno di una catena di fornitura di semiconduttori resiliente e all’avanguardia.

La Dottoressa Ann Kelleher, executive vice president e general manager of Technology Development di Intel, ha dichiarato, “Si tratta di un momento importante per Intel e per l’industria dei semiconduttori nel suo complesso. Il trasferimento della tecnologia di processo Intel 4 alla produzione di massa in Irlanda rappresenta un passo da gigante verso una produzione all’avanguardia in Europa e un grande impulso anche per i nostri team di sviluppo tecnologico in Oregon”.

Lo sviluppo del processo e l’hardware virtual machine (HVM) iniziale sulla tecnologia Intel 4, che offre miglioramenti significativi in termini di prestazioni, efficienza energetica e densità dei transistor rispetto alle tecnologie precedenti, sono stati eseguiti nello stabilimento di sviluppo Intel in Oregon.

