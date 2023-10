Infobip collabora con Adobe per abilitare le funzionalità SMS native

La piattaforma globale di comunicazione cloud Infobip ha stretto una partnership con Adobe per fornire la messaggistica SMS per Adobe Jouney Optimizer. L’integrazione nativa degli SMS consente agli utenti di Adobe Journey Optimizer di inviare messaggi di testo insieme ad aggiornamenti di stato in tempo reale e a indirizzamenti mirati per ottenere alti tassi di consegna nelle campagne cross-channel rivolte ai clienti.

Grazie all’integrazione nativa di Infobip, ora i clienti di Adobe Journey Optimizer possono creare e gestire campagne utilizzando l’automazione e l’integrazione del flusso di lavoro tramite trigger SMS. Inoltre, questo permette ai clienti di Adobe Journey Optimizer di visualizzare lo stato di consegna all’interno dell’applicazione, in modo da poter vedere lo stato e i risultati in un’unica posizione.

Adobe Journey Optimizer consente alle aziende di gestire il coinvolgimento dei clienti inbound e le campagne omnichannel outbound utilizzando insight in tempo reale e customer journey basati sull’intelligenza artificiale per raggiungere un singolo cliente o milioni di clienti in qualsiasi momento e ovunque si trovino. I brand possono gestire campagne cross-channel programmate e contatti one-to-one per milioni di clienti. La soluzione crea le basi per una comunicazione personalizzata con un profilo cliente unificato e aiuta le aziende a orchestrare e automatizzare i customer journey in base a comportamenti in real-time, cambiamenti contestuali o suggerimenti aziendali.

L’integrazione nativa degli SMS di Infobip con Adobe Journey Optimizer rafforza ulteriormente il rapporto con Adobe. In qualità di Gold Partner dell’Adobe Technology Partner Program, la piattaforma di comunicazione è già integrata con Adobe Campaign e Adobe Commerce. L’integrazione con Adobe Commerce permette alle aziende di coinvolgere i clienti con notifiche pertinenti durante il loro percorso d’acquisto via SMS e Whatsapp, per migliorare il customer journey e le loro esperienze, oltre ad aumentare la fidelizzazione e il net promoter score.

