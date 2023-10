Con PhoneMyBot, il chatbot diventa voicebot e risponde alle domande dei clienti

Interactive Media, fornitore globale di soluzioni vocali, ha annunciato che il suo ambiente voice-as-a-service, PhoneMyBot, è ora disponibile su Genesys AppFoundry, marketplace di soluzioni che offre una selezione curata di applicazioni e integrazioni per migliorare le esperienze di clienti e dipendenti.

Grazie a PhoneMyBot, i clienti di Genesys possono aggiungere facilmente canali vocali a chatbot esistenti che in precedenza permettevano solo interazioni testuali. PhoneMyBot - che si integra con la rete vocale, gestisce conversioni intelligenti da voce a testo e da testo a voce e comunica con il chatbot per sfruttare la funzione di intelligenza artificiale conversazionale già esistente sul nuovo canale vocale - si integra nativamente con Genesys Cloud CX, può essere configurato dal desktop di Genesys e inoltrare agli agenti serviti dalla soluzione le chiamate che non possono essere risolte dall'intelligenza artificiale.

PhoneMyBot è nativamente pre-integrato con la maggior parte delle piattaforme chatbot più comuni, consentendo un vero approccio “no-code” alla sua implementazione.

PhoneMyBot di Interactive Media è disponibile con Genesys Cloud CX, una soluzione configurabile all-in-one che aiuta le organizzazioni a offrire esperienze semplici e connesse a clienti e dipendenti. Genesys Cloud CX è una piattaforma moderna basata su API di orchestrazione dell’esperienza, e consente alle organizzazioni di coordinare ogni interazione e punto di contatto attraverso una suite completa di opzioni omni-canale, di intelligenza artificiale chiavi in ​​mano e ottimizzazione del percorso end-to-end.

