Amazon aprirà nel 2024 un nuovo centro di approvvigionamento ad Alessandria

Amazon ha annunciato l’apertura di un nuovo centro di approvvigionamento ad Alessandria che porterà alla creazione di 400 nuovi posti di lavoro entro tre anni dall’apertura. Con un investimento di oltre 120 milioni di euro, il sito sarà operativo entro la fine del 2024.

Il nuovo centro verrà utilizzato per contribuire al posizionamento dei prodotti nella rete di Amazon, trasferendo gli articoli ai centri di distribuzione situati in Italia e nel resto d'Europa, consentendo loro di servire meglio i clienti di Amazon grazie a una maggiore selezione e costi più bassi.

"Sono felice di annunciare questa ulteriore espansione della nostra rete logistica. Negli ultimi tredici anni abbiamo investito in modo significativo nel Paese e abbiamo assunto, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, 18.000 persone di talento che ricevono retribuzioni competitive e numerosi benefit sin dal primo giorno. Il nuovo centro di approvvigionamento ad Alessandria rappresenta l'ennesima conferma del nostro impegno a continuare a investire in Italia e in Piemonte, dove già lavorano 3.700 persone. Il sito permetterà di continuare a creare posti di lavoro di qualità nella regione dopo l’apertura di tre centri di distribuzione a Torrazza Piemonte (TO), Agognate (NO) e Vercelli, dove ha sede il nostro European Innovation Lab, tre depositi di smistamento a Grugliasco, Brandizzo e Alessandria, un sito Amazon Fresh e gli uffici Amazon Alexa a Torino", ha dichiarato Stefano Perego, Vice Presidente di Amazon Customer Fulfilment Nord America ed Europa.

L’azienda è in procinto di avviare il processo di selezione per varie posizioni, dagli area manager agli addetti alla manutenzione, dalle risorse umane ai responsabili della qualità fino alla gestione operativa degli ordini dei clienti. Sarà possibile candidarsi a breve alle posizioni manageriali accedendo al portale amazon.jobs/it.

Il sito è il primo centro di approvvigionamento di Amazon in Italia che implementerà alcune delle più recenti tecnologie sviluppate da Amazon a supporto degli operatori della logistica. Tra le altre include:

Item sorters - Un sistema di smistamento completamente automatizzato che riduce lo sforzo muscolare eliminando la necessità per un dipendente di prelevare gli oggetti dall’interno del contenitore

- Un sistema di smistamento completamente automatizzato che riduce lo sforzo muscolare eliminando la necessità per un dipendente di prelevare gli oggetti dall’interno del contenitore Pallet movers - Un braccio robotico che elimina la necessità di utilizzare carrelli elevatori per trasportare i pallet e sposta automaticamente più articoli da un luogo all'altro

- Un braccio robotico che elimina la necessità di utilizzare carrelli elevatori per trasportare i pallet e sposta automaticamente più articoli da un luogo all'altro Tote retrievers - Una macchina che solleva le cassette e le posiziona automaticamente sui nastri trasportatori

“L'automazione in Amazon rappresenta un avanzamento nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto mira a creare un luogo di lavoro più sicuro ed ergonomico riducendo i movimenti ripetitivi, la necessità di camminare per lunghe distanze o di spostare oggetti pesanti, consentendo quindi ai dipendenti di concentrarsi su mansioni più qualificanti”, ha dichiarato Perego nel corso del suo intervento.

Da sempre l’azienda investe in tecnologia e innovazione. Dalla creazione del team europeo di Advanced Technology costituito nel 2019 e dell’European Innovation Lab basato in Piemonte (Vercelli), sono state introdotte più di 550 nuove tecnologie e sono stati investiti più di 400 milioni di euro in innovazione all’interno dei centri di distribuzione Amazon in Europa. Queste soluzioni e questi investimenti supportano i dipendenti nelle loro mansioni e aiutano Amazon a consegnare ai clienti in maniera più efficiente.

