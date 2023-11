Logitech presenta la cuffia Zone Wireless 2 For Business

Logitech ha presentato Zone Wireless 2, una cuffia della linea “For Business” top di gamma che utilizza l'intelligenza artificiale per offrire un'esperienza unica di chiamata bidirezionale senza suoni di disturbo sullo sfondo. I microfoni con cancellazione del rumore, la cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida e l'audio stereo personalizzato aiutano i professionisti a sentire ed essere ascoltati chiaramente durante le chiamate e le riunioni, soprattutto in ambienti chiassosi.

In particolare, le cuffie consentono all'utente di eliminare il rumore ambientale che proviene dall’altro lato della chiamata, anche se la persona non indossa cuffie con la stessa funzione. Il sistema Advanced Call Clarity, attivabile tramite Logi Tune, utilizza l'intelligenza artificiale per separare la voce dell'interlocutore dall’ambiente circostante. I microfoni a cancellazione del rumore di qualità superiore sopprimono i suoni fonte di distrazione e le conversazioni vicine grazie a una tecnologia avanzata di beamforming che cattura la voce di chi parla. Questo crea un sistema di eliminazione del rumore bidirezionale.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida blocca i fastidiosi suoni ambientali negli spazi di lavoro, come i clic della tastiera, le conversazioni vicine e il sistema di condizionamento, etc. A questo si aggiunge la modalità di trasparenza, che aiuta gli utenti a essere comunque sempre consapevoli di ciò che accade intorno a loro mentre indossano le cuffie. Al momento dell'installazione su Logi Tune, è possibile utilizzare la funzione Personal EQ per personalizzare le cuffie in base al proprio range uditivo attraverso un test autosomministrato.

Quando i professionisti passano da uno spazio all'altro durante la loro giornata lavorativa, possono rimanere connessi grazie al Bluetooth multipoint e alla Smart Enumeration. Questa nuova funzionalità (il cui brevetto è in corso) risolve il problema che spesso gli utenti riscontrano quando si allontanano dalla propria postazione indossando le cuffie. Ciò che spesso accade è l'inconsapevole perdita di connessione tra la cuffia e il ricevitore, per cui, tornando in postazione non ci si accorge che il computer è collegato ad altri diversi dispositivi audio.

Smart Enumeration è il risultato di una comunicazione costante tra la cuffia, il ricevitore e il sistema operativo che consente il passaggio automatico dalla cuffia alle periferiche audio integrate del sistema e viceversa, senza che l'utente debba manualmente selezionare il dispositivo attivo oppure scollegare e collegare nuovamente il ricevitore.

Le cuffie Zone Wireless 2 offrono fino a 40 ore di autonomia, con un tempo di conversazione e di ascolto che varia a seconda che l'ANC sia attivo o meno. Una rapida ricarica di cinque minuti fornisce fino a un'ora di conversazione.

Oltre alle funzionalità sofisticate e all'eccezionale chiarezza delle chiamate, le cuffie vantano un look moderno, con padiglioni morbidi e traspiranti, disponibili nelle colorazioni Graphite, Off-White e Rose, per adattarsi alla personalità e allo stile del singolo. Oltre a godere di uno audio coinvolgente e del comfort, gli utenti possono semplicemente toccare o passare il dito sul padiglione auricolare per controllare i contenuti multimediali e il volume grazie ai controlli tattili intelligenti, o attivare il rilevamento auricolare in Logi Tune per riprodurre o mettere in pausa automaticamente i contenuti multimediali quando si indossano o si tolgono le cuffie.

I team IT possono dotare i colleghi delle cuffie Zone Wireless 2 con la certezza che siano un dispositivo certificato per Microsoft Teams con un microfono premium per Open Office, Zoom, Google Meet, Google Voice e Fast Pair.

Inoltre, l'integrazione con Sync - la piattaforma di gestione dei dispositivi Logitech - offre un approccio sicuro e scalabile per l’uso da remoto. Sync consente agli amministratori IT di aggiornare il firmware e risolvere i problemi di Zone Wireless 2 da un'unica interfaccia basata su cloud, sia che le cuffie vengano utilizzate in remoto che in ufficio.

Zone Wireless 2 è disponibile a livello globale su logitech.com al prezzo di 359,99 €.

