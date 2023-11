iliad porta la connessione 100% fibra ottica in altri 3 milioni di case

iliad amplia la propria copertura e raggiunge il territorio italiano in modo sempre più capillare. Da oggi la connessione FTTH (fiber-to-the-home) arriva a 3 milioni di nuove abitazioni, nelle cosiddette aree bianche, raggiungendo complessivamente oltre 13 milioni di case.

L’operatore continua il suo contributo alla diffusione della banda ultralarga nel Paese, offrendo un servizio di alta qualità, accessibile e trasparente e lavorando per una società digitale pienamente inclusiva, anche in quelle aree finora maggiormente colpite dal digital divide.

Nei Comuni delle aree bianche – zone della Penisola di solito a bassa densità abitativa, in cui Open Fiber realizza e gestisce, nell’ambito del Piano BUL, una rete pubblica in fibra ottica – coperti dalla connessione FTTH, l’operatore offre performance di connessione superveloce con una velocità fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload.

Con l’obiettivo di garantire a tutti i propri utenti una connettività di ultima generazione, iliad utilizza esclusivamente la tecnologia in fibra fino a casa (FTTH) e propone un’offerta 100% fibra superveloce, senza costi nascosti e ad un prezzo garantito per sempre.

Questi i dettagli dell’offerta:

19,99 € al mese per i già utenti iliad mobile con un’offerta voce e dati a 9,99€ al mese con impostazione del metodo di pagamento automatico , e per chi passa ad un’offerta con queste caratteristiche anche al momento della sottoscrizione dell’offerta fibra. Altrimenti 24,99€ al mese;

iliadbox Wi-Fi 6 , il router interamente made in iliad. La sua forma unica e il design rotondo lo distinguono dagli altri router sul mercato, rendendolo un vero e proprio elemento di design, allo stesso tempo attento alla sostenibilità. Progettato e testato per durare almeno 10 anni, viene fornito in comodato d’uso gratuito;

Chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo;

Costo di installazione pari a 39,99€ una tantum.

Da oggi tutti gli utenti dei comuni interessati possono attivare la connessione 100% in fibra ottica di iliad: sia chi ha già una connessione in fibra con un altro operatore, sia chi naviga ancora con connessioni in rame o fibra misto rame, e tutti quelli che desiderano attivare una nuova linea.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita