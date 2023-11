Sony presenta Alpha 9 III, la fotocamera con sensore di immagine full-frame e sistema global shutter

Sony ha presentato Alpha 9 III (α9 III), un’innovativa fotocamera dotata del primoi sensore di immagine full-frame al mondo con global shutter.

La nuova α9 III è dotata di un sensore di immagine CMOS stacked full-frame con global shutter che rappresenta un primato a livello mondialei, con circa 24,6 megapixel effettiviiii e memoria integrata, associato al più innovativo processore di immagine BIONZ XR. Il sistema consente di ottenere prestazioni di scatto continuo senza latenza con tracking AF/AEiv fino a circa 120 frame per secondoiv. La nuova α9 III è dotata di AF a rilevamento di fase ad alta densità sul piano focale. Un’unità di elaborazione specifica basata su IA utilizza l’AF con riconoscimento in tempo reale per rilevare un’ampia varietà di soggetti con elevata precisione.

Associando le prestazioni ad alta velocità fino a 120 fps e l’alta precisione del riconoscimento dei soggetti, è possibile fotografare facilmente momenti decisivi impossibili da rilevare ad occhio nudoiv. L’unità di elaborazione basata su IA di α9 III consente un accurato riconoscimento di forme e movimenti del soggetto sia nelle fotografie che nei video, migliorando significativamente le prestazioni di riconoscimento dell’occhio umano grazie ad AF con riconoscimento in tempo reale e Real-time Tracking, per rilevare, tracciare e mettere a fuoco automaticamente gli occhi di uno specifico soggettov. α9 III integra inoltre un sistema ottico di stabilizzazione delle immagini a 5 assi fino a 8,0 stopvi, per una resa delle immagini di alta qualità.





α9 III è dotata di modalità di selezione della latenza per consentire all’utente di dare priorità alla latenza di ritardo dello scatto o alla visualizzazione su mirino/schermoix. Un’altra novità è la funzione Pre-Capture, che consente all’utente di tornare indietro fino a 1 secondo per registrare gli attimi precedenti alla pressione dell’otturatore, mentre la possibilità di variare la velocità di scatto continuox con la funzione Continuous Shooting Speed Boost durante le riprese e il potenziamento della velocità di scatto continuo garantiscono affidabilità nei momenti importanti, anche grazie alla capienza del buffer e al miglioramento della velocità complessiva del sistema, in modo da consentire la ripresa di fino a circa 390 immagini Fine JPEGxi in una singola sequenza continua a 30 fps.

α9 III integra poi la funzione S-Cinetone, mutuata dalla macchina da presa digitale VENICE per la produzione video in ambito cinematografico, che migliora la resa dell’incarnato e mette in risalto i soggetti, creando effetti di luminosità naturali. α9 III consente le più avanzate prestazioni video, inclusa la possibilità di avere ricche gradazioni e S-Log3, e, in modalità ripresa Log, è in grado di riprodurre e visualizzare le LUT importate secondo le preferenze dell’utente. α9 III è compatibile con l’applicazione per dispositivi mobili “Monitor & Control”, dedicata ai creator di contenuti video.

La fotocamera α9 III sarà disponibile a partire da gennaio 2024 presso molteplici rivenditori di Sony autorizzati.

