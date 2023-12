Le credenziali Google, Facebook e Instagram le più rubate

Le credenziali che le persone utilizzano per accedere ai siti online e i crypto asset sono i dati più a rischio sul web. È quanto emerge da “Your stolen data for sale”, la nuova ricerca Trend Micro che ha coinvolto anche il ricercatore italiano Vincenzo Ciancaglini. L’analisi rivela che il sito con le credenziali più rubate è Google, a seguire Live.com, Facebook e Instagram.

La ricerca ha confrontato le sedici varianti di malware infostealer più attive nei marketplace del dark web (Russian Market e 2easy.shop) e ha misurato quanto un dato rubato sia a rischio, una volta in mano a un cybercriminale o a un truffatore. I parametri presi in considerazione sono stati la “data actionability” ovvero il valore economico che il dato rubato può generare e la “market availability”, la facilità con cui si può reperire un certo tipo di dato nei marketplace del dark web.

I ricercatori di Trend Micro hanno creato una matrice per misurare il rischio; al primo posto si sono classificati, contemporaneamente, i dati relativi ai crypto wallet e le credenziali web, proprio per la loro disponibilità e per la facilità di monetizzazione.

A seguire le credenziali FTP e VPN, mentre quelle del Wi-Fi e gli screenshot dei desktop non sembrano essere facili da rivendere, risultando quindi meno a rischio.

